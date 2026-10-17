Vuelve el trueque: una sociedad de fomento organizó un intercambio vecinal

Una sociedad de fomento de Mar del Plata prepara un trueque en el barrio. Foto de archivo 0223.

Cambiar algo que ya no se usa por eso que hace falta. Sin poner plata de por medio y con los vecinos como protagonistas. Una práctica que muchos argentinos recuerdan de la crisis de 2001 vuelve a aparecer en distintas iniciativas barriales y tendrá una nueva convocatoria en Mar del Plata: la Sociedad de Fomento de Parque Camet anunció un trueque vecinal para este sábado.

La propuesta se realizará este sábado de 14 a 17 en Martínez 4570, en el espacio de la entidad barrial. Según informaron sus organizadores, la actividad tendrá lugar en el playón, por lo que estarán atentos a las condiciones climáticas.

La invitación es abierta y tiene una consigna sencilla: acercarse con aquello que se quiera intercambiar. También recomendaron llevar una manta, una reposera o algún elemento para estar cómodos durante la jornada, además del mate.

La convocatoria de Parque Camet se produce en un año en el que el trueque volvió a ocupar espacio en la agenda de distintos medios nacionales.En ese marco, crecen en toda el país experiencias de nodos de intercambio donde los vecinos trocan bienes y servicios para resolver necesidades cotidianas.

El recuerdo de la crisis de 2001

La iniciativa de Camet no parece lejana: en la Argentina, el trueque quedó especialmente asociado a la crisis económica y social de comienzos de siglo. Los clubes y nodos de intercambio se multiplicaron como una alternativa para quienes tenían dificultades para conseguir ingresos o acceder a productos y servicios.

Más de dos décadas después, las nuevas convocatorias recuperan parte de aquella lógica, aunque no todas funcionan de la misma manera. Algunas se organizan como encuentros vecinales para intercambiar objetos, mientras que otras apuntan también a conseguir alimentos y cubrir necesidades básicas.

En este caso, la jornada buscará reunir a vecinos en torno a una práctica que vuelve a encontrar lugar en los barrios y que, además de permitir el intercambio de objetos, propone un espacio de encuentro comunitario.