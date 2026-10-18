Desapareció en Mar del Plata y lo encontraron dormido adentro del auto en una plaza de Necochea: habría viajado alcoholizado

Un hombre que era buscado en Mar del Plata fue encontrado en Necochea tras viajar alcoholizado y quedarse dormido en el interior del auto. Lo hallaron en la plaza Dardo Rocha de la ciudad vecina durante la tarde del sábado.

Según Ecos Diarios, el hombre fue hallado alrededor de las 6 de la tarde, en el interior del auto estacionado sobre la avenida 58, entre las calles 59 y 61 de Necochea. Era buscado por efectivos de la Comisaría Quinta de Mar del Plata después de que sus familiares radicaran la denuncia por averiguación de paradero.

El operativo arrancó cuando los operadores del Centro de Monitoreo necochense detectaron un Ford Fiesta gris que llevaba horas estacionado junto al cordón de la vereda. Dieron aviso al 911 y el personal del Comando de Patrullas se acercó al lugar para verificar qué pasaba.

Al inspeccionar el auto encontraron al conductor descansando en el interior y minutos después notaron que había consumido alcohol. Tras constatar la situación, las autoridades solicitaron la presencia de una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same).

El hombre fue trasladado a la guardia del Hospital Municipal de Necochea, donde quedó internado en observación a la espera de que sus familiares, de Mar del Plata, pudieran viajar a acompañarlo.

El Ford Fiesta fue secuestrado y los inspectores labraron un acta de infracción al conductor por circular alcoholizado desde Mar del Plata hasta Necochea.