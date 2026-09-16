Encontraron a la adolescente que había desaparecido tras discutir con su madre: "Está sana y salva"

El pasado lunes a las 20:20, L.A.D. había sido vista por última vez, tras salir de su casa sin aviso después de discutir con su mamá. Desde ese momento, la familia comenzó una intensa búsqueda, que afortunadamente terminó de la mejor manera: la joven ya está en la casa.

La tía de la adolescente le había contado a ese medio que su hermana "trabaja todos los días desde las 3 de la mañana a las 4 de la tarde" y que "desde el colegio le mandaron un mensaje avisando que L.A.D. no había ido a clases y se estaba rateando".

Por eso, cuando la chica volvió a su casa, la madre la retó. "Le sacó el celular y a la media hora se fue a la iglesia", había contado su tía y reveló que poco después supieron que "se había ido". Radicaron la denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría 5ta y empezaron a buscarla por todos lados.

Afortunadamente, la familia confirmó que la adolescente se comunicó con una de sus hermanas y que se encontraron con ella. "Está sana y salva", revelaron.