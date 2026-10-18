Racing e Independiente empataron el clásico y el Cilindro explotó: silbidos y bronca en Avellaneda

La Academia y el Rojo igualaron 1-1 por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Racing no pudo sostener la ventaja, quedó antepenúltimo en su zona y los hinchas apuntaron contra el plantel y la dirigencia.

Racing e Independiente protagonizaron un clásico de Avellaneda caliente, que terminó 1-1 en el Cilindro por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. La Academia necesitaba una victoria para cambiar su presente, pero volvió a dejar puntos en el camino y se fue envuelta en una fuerte reprobación de sus hinchas, que expresaron su bronca tanto contra los futbolistas como contra la dirigencia.

Las emociones del clásico

El equipo local logró ponerse en ventaja durante el primer tiempo gracias a Matías Zaracho, que desató el festejo de la gente y alimentó la ilusión de quedarse con un triunfo clave ante su eterno rival. Sin embargo, Racing no consiguió sostener la diferencia y dejó abierta la puerta para que Independiente reaccionara en el complemento.

El empate llegó desde los doce pasos, cuando Maxi Meza se hizo cargo de la ejecución y convirtió para establecer el 1-1. Independiente aprovechó la oportunidad para equilibrar el marcador y frustró los planes de una Academia que necesitaba quedarse con los tres puntos para cambiar el clima que rodea al equipo.

El resultado cayó como un golpe para Racing, que terminó la jornada con una nueva señal de alarma en el campeonato. La Academia quedó antepenúltima en su zona del Torneo Clausura 2026, una posición que refleja las dificultades que arrastra y prácticamente sentencia las chances del equipo de clasificar a octavos de final ya que quedó a siete puntos del octavo que es Independiente Rivadavia con nueve por jugarse.

Independiente consiguió un punto importante que le permite llegar a los 19 puntos y ubicarse en el séptimo lugar del grupo A para clasificar a los octavos de final. Además, en la tabla anual quedó con 43 a tres de River que es el último que ingresa a la Copa Sudamericana.

Bronca en el Cilindro tras el empate en el clásico

Cuando llegó el silbatazo final, el malestar de los hinchas se hizo sentir con fuerza en el Cilindro. Los reproches apuntaron tanto a los jugadores como a la dirigencia, en una muestra de la creciente tensión por los resultados y el rendimiento del equipo. El empate ante el clásico rival profundizó el descontento y dejó a Racing obligado a buscar respuestas cuanto antes.