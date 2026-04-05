La costa atlántica concentró gran parte del movimiento turístico y Mar del Plata fue el destino más elegido

A pesar de que la cantidad de viajeros subió, el gasto total descendió un 18,9% anual en términos reales.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) informó que la cantidad de turistas durante Semana Santa creció un 5,6% frente a la misma fecha del año anterior, aunque se volvieron a priorizar escapadas cortas y cercanas. Mar del Plata volvió a ser el destino más elegido de la costa atlántica y uno de los más concurridos del país.

Según el relevamiento, el tercer fin de semana largo del año movilizó a 2.852.256 turistas en todo el país, quienes generaron un impacto económico directo de $808.198 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras.

En comparación con el año pasado, la cantidad de viajeros subió y mostró una recuperación moderada de la actividad turística en fechas clave del calendario, pero a pesar de ello, el gasto total descendió un 18,9% anual en términos reales, es decir, descontando el efecto inflación.

En línea a la información proporcionada por Came, el gasto promedio diario por turista fue de $108.982, con una baja real del 8,4%, y la estadía promedio fue de 2,6 noches, un 16,1% menor que en 2025, confirmando la tendencia hacia viajes más cortos y con menor permanencia en los destinos.

Además, la cámara de comercio detalló que entre los destinos más concurridos del fin de semana se destacaron los grandes polos turísticos tradicionales como Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata, la Ciudad de Buenos Aires y Villa Elisa (Entre Ríos), junto con un fuerte movimiento en el norte argentino, especialmente en Jujuy, Tucumán y Salta, donde la agenda religiosa y cultural fue uno de los principales atractivos.

El gasto promedio diario por turista fue de $108.982, con una baja real del 8,4%, y la estadía promedio fue de 2,6 noches.

También sobresalieron destinos de naturaleza como Misiones, con alta demanda en las Cataratas del Iguazú; la cordillera neuquina, con Junín de los Andes y San Martín de los Andes; propuestas integrales como Río Negro, que combinó mar, valle y montaña; y Tandil en la provincia de Buenos Aires. A esto se sumaron opciones emergentes como Catamarca o La Rioja, y localidades del interior que captaron turismo interno con experiencias más tranquilas y accesibles.

Entre los datos relevantes para este sector de la provincia de Buenos Aires, figura que desde las primeras horas del Jueves Santo más de 2.300 vehículos por hora circularon hacia la costa atlántica, superando las cifras del mismo período del año anterior.

En el informe también valoraron que la costa atlántica volvió a concentrar gran parte del movimiento turístico del fin de semana largo, con Mar del Plata como principal destino, al alcanzar reservas hoteleras en torno al 55% hasta el miércoles, pero con mucho crecimiento por las llegadas de último momento, mientras que los alquileres temporarios alcanzaron cerca del 70%, especialmente en departamentos céntricos.

Ese movimiento se replicó en otros puntos de la costa bonaerense, con niveles de ocupación dispares según destino y tipo de alojamiento. Pinamar, Cariló, Villa Gesell y Mar de las Pampas mostraron buenos niveles de ocupación, en algunos casos superiores al 80%, con una demanda sostenida por escapadas de corta duración.

Uno de los casos más destacados del fin de semana bonaerense fue Tandil, con ocupación plena impulsada por su tradicional agenda de Semana Santa, con celebraciones litúrgicas, el Vía Crucis en el Monte Calvario y espectáculos como “Jesús, el Nazareno”.