Un sector docente anunció un paro provincial para el 20 de octubre y una olla popular frente a la casa de Kicillof

Es en reclamo al ofrecimiento del gobierno provincial en el marco de la paritaria docente.

Un sector de la docencia de la provincia de Buenos Aires anunció un paro provincial para el próximo martes 20 de octubre, en rechazo a la propuesta de aumento salarial que presentó el gobierno bonaerense en el marco de las negociaciones paritarias. La medida fue difundida a través de una convocatoria que cuestiona los montos y reclama la recomposición de los ingresos docentes.

Según expresaron desde la Asociación de Maestrxs de la provincia de Buenos Aires, la propuesta contempla un incremento de $10.491 al salario básico, $4.256 correspondientes al código 455 y $921 al incentivo docente. “No es aumento, es ajuste”, explicaron y agregaron que la oferta es miserable y no responde a las necesidades del sector.

También señalaron que el incremento de $10.491 "no alcanza siquiera para comprar medio kilo de milanesas" y cuestionaron el nivel de los salarios docentes en la provincia. Como referencia, mencionaron un salario mínimo vital y móvil docente de $3.100.000 para un cargo de jornada simple y uno de jornada completa.

Como parte del plan de lucha, el miércoles 21 de octubre realizarán una olla popular docente a partir de las 10, frente a la residenca del gobernador Axel Kicillof, ubicada en la Casa de Gobierno bonaerense en las calles 6 y 51 y 53, en La Plata.

La actividad estará abierta a afiliados y no afiliados, con cobertura gremial para los dos grupos. De esta manera el sector busca visibilizar su reclamo y expresar su rechazo a la propuesta oficial, en medio de las negociaciones paritarias de la provincia de Buenos Aires.