De 128 a 6 medicamentos: reducen las coberturas y los municipios enfrentan más presión presupuestaria

La cantidad de remedios otorgados por el gobierno nacional registra una gran merma en Argentina.

El acceso gratuito a medicamentos esenciales afronta un cambio significativo tras la decisión del Gobierno nacional de reducir de 128 a seis los fármacos incluidos en el programa Remediar. En Chascomús, la medida genera preocupación por sus posibles consecuencias sobre la atención sanitaria y los recursos que debe destinar el municipio para garantizar los tratamientos de la población. Los reclamos se replican por varias comunas del territorio bonaerense.

Desde el gobierno que conduce Javier Gastón, afirman que la inverdión en Chascomís en medicamentos, insumos y abastecimiento del hospital municipal, los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y la Residencia Municipal de Larga Estadía es de alrededor de 150 millones de pesos mensuales.

La situación se avizora aún más crítica: la eventual necesidad de cubrir con fondos propios los medicamentos que dejarán de llegar mediante el programa nacional podría incrementar esa cifra.

La modificación fue oficializada mediante la resolución 1447/2026 del Ministerio de Salud de la Nación y restringe la provisión de Remediar a seis principios activos vinculados con la atención de enfermedades cardiovasculares.

El programa Remediar se implementó en 2002.

Qué medicamentos dejarán de distribuirse

Desde su creación, en 2002, Remediar permitió distribuir botiquines con medicamentos esenciales en centros de atención primaria de todo el país. El sistema facilitaba el acceso gratuito a tratamientos para personas con y sin obra social, con el objetivo de atender problemas frecuentes de salud.

La cobertura incluía fármacos para la diabetes y el hipotiroidismo, antibióticos, corticoides, antiparasitarios y medicamentos indicados para distintas afecciones respiratorias, entre otros.

Con la nueva disposición, la canasta queda limitada a aspirina, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina. De esta manera, quedan excluidos medicamentos de uso extendido, como la metformina, utilizada en el tratamiento de la diabetes; la levotiroxina, indicada para el hipotiroidismo; y la amoxicilina, un antibiótico de uso habitual. También se retiran fármacos vinculados con la salud reproductiva.

La reducción modifica así el alcance de una política sanitaria que durante más de dos décadas buscó garantizar tratamientos básicos a través del primer nivel de atención.

El impacto sobre los recursos municipales

La disminución de los medicamentos provistos por Nación plantea un desafío adicional para los sistemas sanitarios locales. Ante la necesidad de sostener tratamientos que hasta ahora contaban con cobertura del programa, las provincias y los municipios podrían verse obligados a destinar mayores recursos a la compra de fármacos.

En Chascomús, esa situación se presenta en un contexto de importantes erogaciones para mantener el funcionamiento de los establecimientos sanitarios municipales. Los 150 millones de pesos mensuales destinados a medicamentos, insumos y abastecimiento representan un compromiso presupuestario significativo para la comuna.

El impacto final dependerá de las necesidades de la población y de cuánto de la provisión que antes llegaba a través de Remediar deba ser reemplazada mediante compras locales u otros mecanismos de cobertura.

Desde el Municipio señalaron que continuarán acompañando a la comunidad dentro de las posibilidades disponibles, aunque advirtieron sobre las limitaciones presupuestarias frente al nuevo escenario.

Un cambio en el acceso a los tratamientos esenciales

La reducción de Remediar reabre el debate sobre cómo sostener el acceso a medicamentos básicos en los centros de atención primaria, especialmente para quienes dependen de la cobertura pública para continuar sus tratamientos.

La disponibilidad de estos fármacos resulta relevante tanto para atender enfermedades crónicas como para responder a afecciones frecuentes que requieren medicación oportuna. Su provisión también permite reducir la necesidad de que los pacientes deban afrontar esos costos con sus propios ingresos.

Para Chascomús, el desafío será sostener la atención y el abastecimiento de su red sanitaria mientras evalúa las consecuencias de la nueva disposición nacional sobre sus cuentas.

Con más de veinte años de funcionamiento, Remediar constituyó una herramienta de acceso gratuito a medicamentos esenciales. La reducción de su cobertura obliga ahora a revisar cómo se garantizarán esos tratamientos y qué recursos deberán movilizar los sistemas de salud locales para responder a las necesidades de la población.