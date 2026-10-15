Crecen los reclamos a una reconocida obra social: “Los prestadores no cobramos desde junio”

Nuevamente la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) se encuentra en el centro de los reclamos por una protesta pacífica de acompañantes terapéuticos, que concentraron en la puerta de la sede de 25 de Mayo e Independencia para exigir por el pago de sus prestaciones.

En diálogo con 0223, Natalia Landaburu explicó que más de 300 colegas que facturan para la ex IOFA “no cobramos desde junio” y a pesar de las medidas judiciales que realizaron para poder cobrar, “tampoco pagan”.

“Hacen circular por los medios, redes sociales, que han pagado, que han derivado fondos, que están al día y eso es una completa mentira”, expresó la profesional, que lamentó que también la situación afecta a sus afiliados. “No les llegan las medicaciones y en gran parte son pacientes oncológicos o de psiquiatría con casos graves de salud”, aseguró.

“Con ese dinero que nos deben, no comemos, no pagamos las tarjetas, los préstamos, el monotributo ni nuestras obras sociales. Estamos totalmente desprotegidos y vulneran los derechos de nuestros acompañados y de los afiliados mismos que mes a mes depositan lo que tienen que depositar y tienen las retenciones que tienen”, concluyó Landaburu.

La obra social atraviesa una profunda crisis financiera a nivel nacional, con una deuda global millonaria y reestructuraciones derivadas del DNU 88/2026, que afecta la atención médica, la entrega de medicamentos y convenios con prestadores locales. Semanas atrás, las protestas de estatales permitieron descomprimir la situación que amenazaba con los despidos de 177 trabajadores de los hoteles Antártida y Tierra del Fuego.