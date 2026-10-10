Salud mental: cuándo consultar y por qué es clave prestar atención al bienestar emocional

En los últimos años, la salud mental comenzó a ocupar un lugar cada vez más relevante dentro del cuidado integral de las personas. Factores como el ritmo de vida, las exigencias laborales y sociales, los cambios en las dinámicas familiares o situaciones personales complejas pueden impactar en el bienestar emocional.

Si bien atravesar momentos de estrés o preocupación forma parte de la vida cotidiana, los profesionales señalan que es importante prestar atención cuando estas situaciones se prolongan en el tiempo o comienzan a afectar distintas áreas de la vida.

“Muchas personas conviven durante mucho tiempo con niveles elevados de estrés o ansiedad sin consultar. Sin embargo, cuando estos malestares empiezan a interferir en la vida cotidiana, en el trabajo o en los vínculos, es importante buscar acompañamiento profesional”, explicó el Lic. Mauro Lanciotti, psicólogo institucional y vincular, especialista en cuidados paliativos y en el abordaje del estrés y enfermedades crónicas o de fin de vida, quien actualmente se desempeña como coordinador del Servicio de Psicología de la Clínica 25 de Mayo.

Entre las señales más frecuentes que pueden indicar la necesidad de una consulta se encuentran la sensación persistente de angustia, las dificultades para dormir, la irritabilidad, el cansancio emocional o la pérdida de interés en actividades que antes resultaban placenteras.

También pueden aparecer dificultades para concentrarse, cambios en el estado de ánimo o conflictos en los vínculos personales.

La consulta psicológica no necesariamente está asociada a situaciones graves. En muchos casos se trata de espacios de acompañamiento que permiten atravesar situaciones de cambio, conflictos vinculares o momentos de estrés con herramientas profesionales.

“La salud mental forma parte del bienestar general de las personas. Poder hablar sobre lo que nos ocurre y contar con herramientas para comprenderlo es un paso importante para mejorar la calidad de vida. Si pensamos en la salud y el bienestar, no hay salud sin salud mental”, señaló el Lic. Lanciotti.

Además, remarca que abordar estas situaciones de manera temprana puede ayudar a prevenir que los malestares se profundicen o generen mayores dificultades en el futuro.

Desde Clínica 25 de Mayo entendemos que el cuidado de la salud mental forma parte del abordaje integral de la salud y que la consulta con profesionales especializados permite ofrecer el sostén y las herramientas necesarias para acompañar a las personas en distintos momentos de su vida.

Promover el bienestar emocional implica generar espacios de escucha y acompañamiento profesional. Cuidar la salud mental es también cuidar la calidad de vida.