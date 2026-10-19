¿Siguen los feriados?: qué pasará con la visita del Papa a la Argentina

La esperada visita del Papa León XIV a Argentina, que formaba parte de una gira por Uruguay, Argentina y Perú en noviembre de 2026, se encuentra en suspenso debido a la reciente intervención quirúrgica que sufrió el pontífice.

El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, señaló que la realización del viaje dependerá estrictamente de la evaluación médica que reciba el Papa tras haber sido operado el 13 de octubre en el Hospital Gemelli de Roma. La cirugía consistió en la extirpación de un adenocarcinoma pulmonar ubicado en el pulmón derecho.

Aunque los partes oficiales indican que la recuperación es favorable, tanto el equipo médico como las autoridades eclesiásticas mantienen una postura cautelosa respecto a la capacidad del pontífice para afrontar un viaje tan demandante físicamente.

En diálogo con el periódico italiano Corriere della Sera, el cardenal Parolin expresó: "La prioridad absoluta es la salud del pontífice y la decisión sobre el viaje no se tomará de manera apresurada. Dependerá de cómo evolucionen las cosas; debemos esperar a que salga del hospital y ver qué dicen los doctores sobre si está en condiciones de viajar". Además, calificó la gira como "un viaje largo y exigente".

El cardenal también reflexionó sobre el futuro del pontificado señalando: "La pregunta ahora es cuándo regresará, en qué condiciones regresará y qué dicen los médicos. En función de todos esos factores, el Papa ajustará su pontificado, si es que necesita ser ajustado".

Por el momento, la Santa Sede no ha cancelado oficialmente la gira y los preparativos logísticos en los países que recibirían al Papa continúan en espera de una definición final.

El itinerario original contempla una gira sudamericana del 6 al 17 de noviembre de 2026, con la etapa argentina programada entre el 8 y el 11 de noviembre. Este viaje incluye visitas oficiales y pastorales en Uruguay, Argentina y Perú, con un recorrido que abarca 10 ciudades y 14 vuelos en apenas 11 días, lo que representa un gran desafío logístico y físico para el pontífice.

En medio de su recuperación, León XIV celebró misa dentro del Hospital Gemelli, mostrando signos alentadores en su proceso. Esta celebración representa un avance importante en su recuperación, que está siendo seguida con atención tanto en el Vaticano como entre sus fieles.

El pontífice continúa bajo supervisión médica, realizando ejercicios de movilidad respiratoria y física, cumpliendo con los controles de rutina. Sin embargo, la decisión definitiva sobre su viaje dependerá de los resultados de las pruebas oncológicas realizadas sobre los tejidos extraídos durante la cirugía, cuyos informes se esperan para finales de octubre.

Será entonces cuando se determine si León XIV podrá recibir el alta médica definitiva y la autorización para reanudar su agenda internacional, incluyendo la gira por Sudamérica.