A dónde viajan los marplatenses cuando todo el mundo viaja a Mar del Plata

En temporada, Mar del Plata acapara gran parte de la atención de los medios de comunicación. Los canales tienen a sus corresponsales desde nuestra ciudad informando los niveles de ocupación, los precios, las alternativas de los turistas para los días de playa y los días nublados, los espectáculos, los políticos que la visitan, los escándalos y hasta los casos policiales más resonantes. Ahora bien, ¿se preguntan qué hacen los marplatenses?

Los marplatenses tienen el privilegio de vivir en una de las ciudades más lindas del país. Sin embargo, a la hora de pensarse como turistas, también tienen sus preferencias. Los destinos que eligen las personas que viven en Mar del Plata suelen tener playas, aunque hay quienes optan por la montaña o la nieve para irse de vacaciones.

En diálogo con 0223, referentes de la agencia Zamorano Viajes, contaron que generalmente los marplatenses “suelen quedarse durante el verano porque la ciudad les ofrece todo tipo de posibilidades de disfrute y mucha playa muy cerca de casa”.

Sin embargo, otros se agobian con el flujo turístico y prefieren la temporada para irse de viaje. En cuanto a los destinos internacionales, desde la agencia señalaron que los más elegidos son Camboriú, Río de Janeiro o Buzios. También está la opción de los cruceros, que en temporada salen desde Buenos Aires hasta Uruguay y Brasil.

Otro de los destinos que eligen los marplatenses es el Caribe, tanto la Riviera Maya como Cancún, Playa de Carmen y Tulum. También las playas de Punta Cana y Bayahibe de República Dominicana.

Según la agencia, la mayoría opta por los destinos nacionales clásicos como Ushuaia, El Calafate y Bariloche, en la región patagónica, y Cataratas del Iguazú, Villa Carlos Paz, Merlo y Mendoza o San Rafael. En menor cantidad, aparecen los viajes al norte argentino: Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y La Rioja.

Desde la reconocida agencia informaron que “después de las elecciones legislativas del año pasado, la actividad sufrió una caída notoria, y sostenida que se extendió hasta diciembre", y explicaron que se vio directamente relacionada con la situación económica en el país: “Fue algo que atravesó a todo el sector turístico”.