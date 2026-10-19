Video: reventaron de un piedrazo el vidrio de un auto y le robaron un bolso con medicamentos

El robo ocurrió en pleno día en la zona de la exTerminal. Foto: imagen captura.

Una pareja que roba objetos de valor del interior de autos estacionados, valiéndose de piedras para hacer estallar los vidrios, fue captada in fraganti en las últimas horas en la zona de la exTerminal. Toda la secuencia fue captada a través de un video proveniente de cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió este domingo a las 7.30 en Brown entre Las Heras y Lamadrid. En un video al que tuvo acceso 0223, se puede ver cómo un hombre encapuchado se acerca a un auto –marca Peugeot- y arroja un objeto contundente sobre los cristales de la ventana del acompañante.

En las imágenes, el sujeto roba algo del interior del auto y huye de a pie con una mujer que habría actuado de campana.

Un pedido desesperado por la medicación

La víctima del robo se comunicó con 0223 y reclamó a que los autores del delito, al menos les devuelvan los medicamentos. “Me robaron un bolsito que me había olvidado adentro con la billetera, llaves, remedios. Te sumo un dato más, en la calle Las Heras por donde se fueron los delincuentes había otro auto con el vidrio roto, justo donde está una carnicería”, agregó.

Repetición de robos

El hecho sucede a menos de 24 horas de que un grupos de vecinos de la zona centro denunciara que un delincuente abrió los capots de tres vehículos estacionados y sustrajo las baterías en la misma calle, con apenas algunas horas de diferencia.

De acuerdo al relato de los frentistas, el autor sería un único sujeto, quien mediante la cámara de seguridad de una vivienda fue captado en el momento del delito.