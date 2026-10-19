Viajaron a Miami, sufrieron una urgencia médica y presentaron una demanda por 74 mil dólares

La Justicia de Mar del Plata rechazó la demanda presentada por una familia que buscaba recuperar más de 74 mil dólares en gastos tras sufrir una compleja urgencia médica en medio de un viaje a Miami. El reclamo enfrentaba a un hombre con una reconocida empresa de asistencia al viajero luego de que su hija embarazada debiera permanecer internada en Estados Unidos hasta dar a luz por complicaciones severas durante la gestación.

Por qué la Justicia de Mar del Plata falló en contra de la damnificada

El conflicto se originó cuando la joven, que cursaba la semana 25 de embarazo, presentó sangrados abdominales que obligaron a su inmediata hospitalización en un centro de salud norteamericano. Los profesionales médicos diagnosticaron un cuadro grave de placenta previa y ordenaron reposo absoluto junto con la prohibición estricta de abordar un avión rumbo a la Argentina, lo que desató una larga estadía que incrementó los costos médicos de la familia.

La Justicia no encontró incumplimientos por parte de la aseguradora.

El padre de la chica intentó obtener el reembolso de 52 mil dólares en gastos médicos e internación, sumados a miles de dólares extra por alquileres temporarios y la reprogramación de los pasajes de avión. En su presentación judicial argumentó que la póliza familiar contratada poseía un tope general de 250 mil dólares con un adicional especial para la cobertura de embarazadas durante los traslados internacionales.

Por su parte, la firma prestadora sostuvo ante los tribunales marplatenses que la extensión contratada mantenía un límite específico de 10 mil dólares para las contingencias vinculadas a la maternidad. Asimismo, la defensa de la compañía alegó la falta de presentación oportuna de los comprobantes originales, las historias clínicas completas y las facturas de pago requeridas institucionalmente para tramitar cualquier devolución de dinero.

La extensión contratada mantenía un límite de 10 mil dólares.

Al resolver la disputa, el Juzgado en lo Civil y Comercial Número 7 determinó que las condiciones generales de la cobertura habían sido enviadas correctamente al correo electrónico del comprador. La jueza a cargo concluyó que no se logró acreditar un incumplimiento por parte de la aseguradora, rechazó el pedido de compensación económica y dispuso que el demandante asuma la totalidad de los costos judiciales generados.