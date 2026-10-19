“Ella no se perdió”: la familia de Nancy Godoy reclama respuestas por la desaparición de la docente en Corrientes

La investigación para encontrar a Nancy Godoy, una docente de 52 años desaparecida en la provincia de Corrientes, sigue en marcha. En paralelo, la Justicia busca establecer qué responsabilidad tiene el hombre que permanece detenido en el marco de la causa.

Según la información difundida por el Ministerio de Seguridad provincial, el último contacto de la mujer con su hijo ocurrió el 7 de octubre por la noche, mediante WhatsApp. No obstante, la denuncia por su desaparición fue presentada recién el 15 de octubre.

De acuerdo con el testimonio de su hijo, Godoy había salido de su vivienda durante la mañana del 6 de octubre para dirigirse a la Escuela Rural Nº 626, donde trabajaba. Desde entonces, no se cuenta con información confirmada sobre sus movimientos posteriores.

Un operativo con más de 80 efectivos

El dispositivo de búsqueda incluye a más de 80 policías, 16 vehículos, 12 caballos, cuatro drones y tres perros especializados. Los recursos están distribuidos en distintos sectores con el propósito de ampliar el rastrillaje y obtener pistas que permitan localizar a la docente.

En las tareas intervienen efectivos de la Policía Rural e Islas y Ambiente Rural (PRIAR), el Grupo Táctico de Operaciones de Goya, áreas de Investigaciones Criminales y Judiciales, Bomberos de la Policía de Corrientes y Bomberos Voluntarios de Esquina.

Como parte de las diligencias, los investigadores también examinan grabaciones de cámaras de seguridad de Esquina y localidades cercanas para reconstruir el recorrido de Godoy y determinar cuáles fueron sus últimos movimientos conocidos.

La incertidumbre por la desaparición mantiene en vilo a los familiares de la docente. Sandra, sobrina de la mujer, expresó su preocupación y descartó que se haya ausentado por voluntad propia o que simplemente se haya extraviado.

“Nosotros que la conocemos, ella no se perdió”, manifestó ante los medios, al sostener que algo debió haberle sucedido a su tía.

Un detenido en la causa

La investigación está a cargo del fiscal Javier Gustavo Mosquera, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina.

En el marco de las medidas judiciales se realizaron varios allanamientos y dos personas fueron demoradas inicialmente, aunque posteriormente recuperaron la libertad. A su vez, otro hombre quedó detenido y los investigadores trabajan para determinar su posible vinculación con el caso.

Mientras avanzan las diligencias, el principal objetivo continúa siendo establecer qué ocurrió con Nancy Godoy desde que salió de su casa y dar con su paradero.