Encontraron en Uruguay a la adolescente que era buscada con la Alerta Sofía: estaba con un hombre de 38 años

Hallaron a la menor de 15 años que era buscada con la Alerta Sofía. (Foto: gentileza El País Uruguay).

La adolescente de 15 años que era buscada desde el viernes con la Alerta Sofía, fue encontrada en Uruguay junto a un hombre de 38 años. Según la información conocida hasta el momento, la joven está a resguardo.

El director de Interpol fue quien le comunicó el hallazgo al área de Investigaciones de Uruguay. La búsqueda había movilizado a las autoridades de ambos países, que activaron alertas para ampliar la difusión del caso y dar con su paradero.

La menor había sido vista por última vez en la zona del puente internacional que conecta Colón, Entre Ríos, con Paysandú, Uruguay. En la Argentina, el Ministerio de Seguridad había activado la Alerta Sofía, mientras que en el país vecino se había puesto en marcha la Alerta Amber.

La familia de la adolescente había manifestado su preocupación porque no acostumbraba salir sola. Su padre, Hernando, contó que la había visto durante la mañana del viernes, cuando se acercó a su habitación para decirle que le llevaría el café. “Ella estaba en el cuarto, y entre las 6:30 y 7:30 de la mañana ya no estaba más”, relató el hombre.

Nadia, la madre de la joven, también había señalado que su hija no tenía redes sociales y que no solía salir sin compañía. “No tiene amigos, novio, nada. Ella no iba a ninguna parte sola, eso nos parece raro”, sostuvo.

Por su parte, Diego, tío de la adolescente, había pedido que se revisaran las cámaras de seguridad para reconstruir sus últimos movimientos y determinar qué había ocurrido.