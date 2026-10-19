Obras Sanitarias ampliará la red de agua en Punta Mogotes

Instalarán 325 metros de cañerías para completar la red y regularizar el servicio en parcelas del sector.

Osse adjudicó la obra “Completamiento Redes de Agua 2026 – Cervantes Saavedra”, destinada a ampliar la infraestructura de abastecimiento de agua en un sector de Punta Mogotes con fondos propios.

Los trabajos comprenden la colocación de aproximadamente 325 metros de cañerías de PVC de 75 milímetros de diámetro, la instalación de una válvula esclusa, cuatro cruces de calle y la ejecución de 21 conexiones domiciliarias, además de los empalmes necesarios con la red existente.

El convenio fue firmado este lunes por las autoridades de ambas empresas.

En representación de Obras Sanitarias, el convenio fue firmado por su presidente, Tomás Amato, y su vicepresidenta, Cristina Coria, mientras que por la empresa adjudicataria lo hizo Donato Gorga. También participó del encuentro la jefa de Compras de la entidad, Silvia Soliverez.

La intervención permitirá completar la vinculación de las cañerías existentes y regularizar el servicio en las parcelas alcanzadas, fortaleciendo la infraestructura de distribución de agua y acompañando el desarrollo urbano de General Pueyrredon.