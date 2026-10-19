Escanean tu rostro y te recomiendan productos: la revolucionaria propuesta de skincare coreano que llegó a Mar del Plata

El skincare coreano llegó a Mar del Plata: una nueva propuesta combina tecnología y cuidado de la piel

La tendencia del skincare coreano sigue ganando terreno en Argentina y ahora tendrá un nuevo punto de encuentro en Mar del Plata. Kora SkinLab abrió su primer local físico en el Paseo Aldrey Shopping, con una propuesta que busca ir más allá de la venta de productos: ofrecer una experiencia de cuidado facial que combine tecnología, asesoramiento y una ambientación inspirada en la cultura coreana.

La inauguración se realizó el viernes 16 de octubre con una gran concurrencia y significó un paso importante para el emprendimiento, que hasta ahora había desarrollado buena parte de su actividad a través de la venta online.

En diálogo con 0223, uno de sus fundadores, Tadhg Son, contó cómo surgió el proyecto, qué podrán encontrar quienes se acerquen al nuevo espacio y por qué Mar del Plata ocupa un lugar central en la historia de la marca.

El proyecto también incorporó una iluminación pensada para recrear la calidez de las casas tradicionales

De una amistad de la infancia a un emprendimiento de cosmética coreana

Detrás de Kora SkinLab hay una historia que conecta a Corea del Sur con Mar del Plata. Tadhg y su socio, Stéfano Manzo, se conocen desde chicos, cuando ambos tenían alrededor de siete años. Esa amistad fue el punto de partida de un proyecto que busca acercar al público argentino una industria reconocida por la variedad de sus productos y sus rutinas de cuidado facial.

La iniciativa nació con una idea concreta: seleccionar productos de cosmética coreana y ofrecerlos a precios accesibles, en un mercado donde la cantidad de opciones puede resultar abrumadora para quienes recién empiezan a interesarse por el cuidado de la piel.

Según explicó Son, la industria coreana se caracteriza por una amplia oferta de marcas, formulaciones y activos. Esa diversidad es, precisamente, uno de los aspectos que la firma busca traducir para los consumidores argentinos mediante una selección propia.

“Debido a la competencia, en Corea hay más de 30.000 marcas de skincare. Por eso tienen para elegir y nosotros hacemos la selección de los productos y de las marcas que creemos que son las correctas para el público argentino”, señaló.

Kora SkinLab abrió su primer local físico en la ciudad con una propuesta que combina cosmética coreana, tecnología de análisis facial y asesoramiento personalizado.

Un espacio inspirado en las casas tradicionales de Corea

El nuevo local no fue pensado únicamente como un punto de venta. La intención de sus creadores es que quienes lo visiten puedan acercarse a la cultura coreana también a través del diseño, los materiales y la iluminación.

Para conseguirlo, buena parte del mobiliario y de los elementos decorativos fueron diseñados a medida. Uno de los detalles centrales está en el techo, inspirado en la arquitectura de los hanok, las viviendas tradicionales coreanas.“Es muy emblemático y lo van a poder ver si se acercan al local”, adelantó Son.

Detrás del proyecto hay dos amigos unidos por una historia que comenzó en la infancia.

El proyecto también incorporó una iluminación pensada para recrear la calidez de las casas tradicionales, especialmente las rurales, con una estética que busca transmitir naturalidad y tranquilidad.

“Queremos que la gente no solo venga a probar y a conocer productos coreanos, sino que sienta que está en una parte de Corea”, explicó.

Escaneo facial y asesoramiento: cómo será la experiencia

Uno de los principales diferenciales de Kora Skin Lab está en la posibilidad de conocer mejor las necesidades de la piel antes de elegir qué productos incorporar a una rutina.

El local cuenta con un sistema de escaneo facial gratuito que, mediante distintas luces y herramientas de análisis, permite observar características de la piel, como la hidratación, la hiperpigmentación, las líneas de expresión y el estado de los poros.

La propuesta apunta tanto a quienes recién se inician en el skincare como a quienes ya tienen una rutina establecida, pero quieren conocer otras alternativas.“No es que solamente te digan que tenés piel seca o poco hidratada, sino conocer en detalle para elegir la mejor opción de productos”, reveló el fundador.

A partir de esa información recolectada en el estudio, el sistema puede señalar distintas zonas de interés y ofrecer sugerencias para orientar la elección de productos.

La idea es que el asesoramiento ayude a evitar compras innecesarias y permita elegir productos que se adapten mejor a las necesidades de cada persona. “Siempre digo lo mismo: que la gente deje de comprar por comprar y que adquieran lo que verdaderamente necesitan para sentirse cómodos”, sostuvo Son.

Protección solar y productos para el verano marplatense

Con la temporada de verano cada vez más cerca, y una ciudad atravesada por la vida al aire libre, la protección solar y el cuidado de la piel después de la exposición al sol tienen un lugar destacado.

Entre los ingredientes que forman parte de la propuesta aparece la centella asiática, un activo muy utilizado en cosmética por sus propiedades calmantes y su incorporación en formulaciones destinadas a pieles sensibles o irritadas.

“Le estamos dando mucho enfoque al tema de protección solar y al cuidado postsolar con productos calmantes, más que nada ahora que se viene el verano y la gente pasa mucho tiempo en la playa”, remarcó.

La selección incluye también otros productos orientados a distintas necesidades, en línea con la diversidad que caracteriza al skincare coreano. La intención es que el público pueda probar las texturas, conocer las formulaciones y recibir orientación antes de decidir qué llevarse.

De la venta online al contacto cara a cara

Aunque Kora Skin Lab ya había construido una comunidad de clientes a través de sus canales digitales, la apertura del local sella una nueva etapa para el emprendimiento: pasar de la pantalla al contacto directo con el público.

Hasta ahora, la marca había organizado distintas experiencias en eventos para acercar los productos a sus consumidores. Este nuevo espacio permitirá profundizar ese vínculo y sumar la posibilidad de probar los cosméticos y acceder al análisis facial en un mismo lugar.

Para Son, esa interacción es fundamental para construir confianza y acompañar a quienes buscan incorporar nuevos hábitos de cuidado. “Creo que el tener esta opción de poder testear los productos, y además testearte la piel para ver cuáles son los productos correctos que podrían funcionar para cada uno, fue el pilar principal para ir a un punto offline”, afirmó.

La apertura también representa una oportunidad para escuchar de primera mano las experiencias y preferencias de los clientes, algo que los fundadores consideran clave para seguir definiendo la propuesta de la marca.

Por qué Mar del Plata es el primer paso

La elección de la ciudad no responde solamente a una oportunidad comercial vinculada con el verano. Para Tadhg y Stéfano, Mar del Plata es el lugar donde comenzó su historia compartida y donde todavía conservan buena parte de sus vínculos personales.

Aunque Son actualmente vive en Buenos Aires, sus padres continúan en la ciudad, al igual que muchos de sus amigos. Esa conexión explica por qué decidieron que el primer local físico de Kora SkinLab estuviera allí. “Mar del Plata representa una gran parte para mi socio y para mí. Nosotros nos conocimos y crecimos ahí”, contó.

A futuro, la marca aspira a llevar su propuesta a otros puntos, aunque el objetivo inmediato es consolidar este primer espacio y conocer de cerca la respuesta de los consumidores marplatenses.

“Creo que la comunidad y el público marplatense tienen esto de, además de querer probar cosas nuevas, una intriga y un feedback muy abierto”, concluyó.

Con una propuesta que combina cosmética coreana, asesoramiento personalizado y una ambientación inspirada en Corea del Sur, Kora SkinLab abrió sus puertas en el Paseo Aldrey. Una apuesta que busca instalar una nueva experiencia de cuidado facial en la ciudad y que, para sus fundadores, también significa volver al lugar donde todo empezó.

Podés encontrar más información en su página oficial de Instagram @koraskinlab o en https://koraskinlab.com/ .