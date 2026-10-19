Discutió con un hombre en la calle y le pateó la cara

Una violenta discusión entre dos personas en la zona de la estación ferroautomotora terminó el lunes a la tarde con uno de los sujetos aprehendidos y el otro con lesiones tras recibir una patada en el rostro.

Fue personal de la Unidad de Policía de Prevención Local el que aprehendió a un hombre de 34 años en Alsina y Garay luego de que agrediera a otro de 27 con una patada en el rostro.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría novena.

“La víctima no requirió asistencia médica y el agresor fue trasladado a la comisaría novena donde se hicieron las actuaciones de rigor”, informaron autoridades policiales.

Desde la Fiscalía de Flagrancia ordenaron la notificación de la causa y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.