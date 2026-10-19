Extienden la suspensión de clases en una escuela de Mar del Plata por la presencia de ratas

Las tareas de desratización en la Escuela Primaria N° 15 Juan Bautista Alberdi se realizaron con éxito pero los alumnos y alumnas no podrán volver al salón hasta finalizar las tareas de limpieza y desinfección de los salones.

Tal como adelantó 0223 la semana pasada, la institución ubicada en Tierra del Fuego al 1700 debió suspender el dictado de clases desde el martes 13 hasta la mañana de este lunes 19. En ese período, según informó el establecimiento educativo, se llevaron adelante trabajos para el control de plagas.

Según pudo conocer 0223, el pasado viernes y sábado personal especializado se hizo presente para colocar cebos con el objetivo de erradicar las ratas, siguiendo el protocolo correspondiente.

Si bien se esperaba retomar las actividades este lunes desde la tarde, los integrantes de la comunidad educativa deberán esperar unos días más. Las acciones de limpieza y desinfección continuarán el martes para dejar en óptimas condiciones de higiene la totalidad de la escuela.

Durante la jornada de mañana, se presentarán actividades de modo virtual y asincrónico a fin de garantizar la continuidad pedagógica, por lo que retomarán la presencialidad el miércoles 21 de octubre.

En las próximas horas informarían de manera oficial la extensión de la suspensión de clases.

En este marco, se conoció una colecta solidaria para acercar cualquier tipo de elementos que contribuyan a la higiene de la escuela: lavandina, barbijos, guantes de látex, rejillas y trapos de piso son bienvenidos.