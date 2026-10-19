El Punto Verde cambia de plaza: a dónde llevar residuos eléctricos, aceite vegetal, pilas, lentes y más

El Punto Verde busca darle una gestión eficiente a residuos que requieren un tratamiento especial o bien pueden ser revalorizados dentro de la cadena productiva.

El Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) informó que este jueves de 10 a 13 el dispositivo Punto Verde Móvil se trasladará a la plaza Martín Miguel de Güemes, ubicada en la esquina de Roca y Buenos Aires.

Este dispositivo recepciona residuos eléctricos o electrónicos (Raee´s), aceite vegetal usado (AVU) en envases plásticos, pilas comunes y/o recargables y lentes de sol, recetados y armazones en desuso, con el fin de alcanzar una gestión eficiente de los residuos y la promoción de prácticas sustentables en la comunidad.

También se reciben residuos plásticos, metales, vidrios, papel y cartón, que habitualmente se descartan en la bolsa verde. A cambio, los vecinos recibirán un plantín producido por el vivero municipal como forma de compensación ambiental.

En caso de condiciones climáticas adversas, el Punto Verde quedará suspendido hasta la siguiente jornada.

Se recuerda que el Punto Verde no recepciona ecobotellas, medicamentos, neumáticos en desuso, electrodomésticos grandes, focos de luz y pilas de mercurio.

En caso de lluvia, el dispositivo se suspenderá hasta la próxima fecha. Para conocer el cronograma completo, ingresar en este enlace.

Adoptá un árbol

En el marco del Punto Verde, también se desarrollará el programa Adoptá un árbol mediante el que los vecinos que hayan completado el formulario podrán retirar su árbol de vereda. Quienes aún no lo hayan hecho, están a tiempo de anotarse en este link y contribuir en la promoción del paisaje forestal de Mar del Plata.