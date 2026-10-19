Robaron cables de una escuela de Mar del Plata y los alumnos se quedaron sin clases

La preocupación por la reiteración de robos en establecimientos educativos de Mar del Plata motivó un abrazo solidario en el barrio Virgen de Luján, donde familias y vecinos reclamaron mayores medidas de seguridad para proteger a la comunidad educativa.

El último episodio ocurrió el domingo por la mañana "se robaron los cables de la luz y dejaron a los chicos sin clase hoy”, contó Natalia, una de las vecinas que participó de la convocatoria, en diálogo con 0223.

Familias y vecinos del barrio Virgen de Luján realizaron un abrazo solidario para reclamar seguridad.

Según explicó, los hechos no afectan únicamente a la primaria N°72 , sino también a la Secundaria N° 57 y al Jardín de Infantes N° 944, ubicados en la misma manzana.

La semana anterior, un grupo de delincuentes había ingresado al jardín y provocaron inconvenientes en los servicios "los dejaron sin gas, sin luz”, relató la mujer, quien reclamó mayor protección para los tres establecimientos.

Robos reiterados durante todo el año

El último episodio se suma a una serie de hechos delictivos que, según denunciaron los vecinos, se repiten año tras año y perjudican tanto el funcionamiento de las instituciones como las actividades cotidianas de los chicos.

Denuncian robos reiterados en la Primaria N° 72, la Secundaria N° 57 y el Jardín N° 944, que afectan el normal funcionamiento de las clases.

“Ya varias veces, todos los años, al inicio de clase, a mitad de año”, enumeró Natalia al ser consultada sobre la frecuencia de los robos. Además de los cables y los daños en las instalaciones, afirmó que también sustrajeron alimentos, cubiertos y platos. "Ya no queremos estar más así, por nuestros hijos”, expresó.

El reclamo apunta a que las escuelas puedan desarrollar sus actividades con normalidad, sin que los reiterados hechos delictivos interrumpan las clases ni priven a los alumnos de servicios básicos.

El reclamo por la inseguridad en el barrio

Durante la convocatoria, los vecinos también manifestaron su preocupación por la situación de inseguridad que atraviesa el barrio Virgen de Luján y aseguraron que los robos a las instituciones educativas forman parte de una problemática más amplia.

“Todos los días hay algo nuevo. A la noche se escuchan tiros, a la tarde también”, advirtió Natalia. En ese sentido, describió las dificultades que enfrentan los habitantes de la zona para realizar actividades cotidianas.

“No podés salir ni a comprar o dejar un nene en la calle porque te lo pasan con un auto por arriba, en persecución y todo. Queremos seguridad también”, sostuvo.

Entre quienes se acercaron para acompañar el abrazo solidario estuvo María de Luján, creadora de la escuela. La mujer también cuestionó los reiterados ataques contra el establecimiento y vinculó la situación con el contexto de inseguridad de la zona. “Es muy desagradable, eso no puede estar pasando. La zona está muy complicada en todo sentido y se aprovechan de la escuela cuando pueden hacer algo y no los ven”, manifestó.

Con el abrazo solidario, las familias y los vecinos buscaron visibilizar una problemática que, aseguran, se repite durante todo el año y que ya tiene consecuencias directas sobre el derecho de los chicos a asistir a clases.

El pedido central es que se refuercen las medidas de seguridad para evitar nuevos robos y garantizar el normal funcionamiento de las instituciones educativas del barrio.