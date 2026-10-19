Escrachó a una mujer por "chorra": la acusación era falsa y deberá pagarle $2,4 millones

El escrache tuvo más de 350 "compartidos" en Facebook. (Imagen ilustrativa generada con IA).

Una comerciante deberá afrontar una indemnización de $2,4 millones por daño moral a una vecina, a quien acusó de robarle dinero y clonar su tarjeta de crédito mediante un escrache público en Facebook que se tuvo más de 350 "compartidos" y 200 comentarios.

La acusación pública se originó por un presunto episodio ocurrido en un local de Puerto Madryn, a la que el Juzgado Civil y Comercial N.º 1 consideró que nunca pudo ser probada. Como resultado, condenó a la comerciante a pagar $2.450.000 por daño moral y $50.000 por gastos notariales, más intereses.

La acusación fue difundida tanto en su perfil personal de Facebook y en la cuenta comercial de su local de indumentaria.

Según la denunciante, tras descubrir que le habían vaciado su cuenta bancaria y un dato la llevó a sospechar de otra mujer, con quien se contactó por teléfono y luego expuso en redes sociales. El escrache incluía la foto, el nombre y el apellido de la víctima, lo que dejó al descubierto su identidad.

Entre acusaciones de "chorra" y amenazas como "te voy a arruinar", la víctima del escrache sufrió un allanamiento a su vivienda en el marco de una denuncia por estafa. Sin embargo, la acusación nunca pudo ser probada y quedó archivada.

En esta sintonía, la Cámara de Apelaciones ratificó la condena y ordenó una rectificación durante 15 días en la misma red social.

Los jueces consideraron que la reparación debía guardar relación con el medio en el que se difundieron las acusaciones. Así, consideraron que la rectificación en Facebook era suficiente y descartaron tanto una publicación en diarios como la obligación de pedir disculpas personales.