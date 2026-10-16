Preventiva para “Los Pibes Chetos”: creen que traían la droga desde Buenos Aires y de Bolivia

En sintonía con el pedido del fiscal federal Santiago Eyherabide y tras una extensa audiencia de formalización, la Justicia dictó la prisión preventiva de “Los Pibes Chetos”: la medida tendrá una duración de 180 días para los hermanos Nazareno Giovanni Derisa (28) y Gian Franco Derisa (30) y para Alejandro Barroca (28); mientras que será de quince días para Natasha Bignani (45) a la espera de una evaluación por su estado de salud.

Según la hipótesis fiscal, estas personas formaban una organización dedicada al tráfico y comercialización de estupefacientes al menos entre el 15 de mayo de este año y el martes pasado cuando se llevaron adelante los operativos que permitieron su detención. En la causa no se descarta que tuvieran una mayor extensión territorial ni la participación de otras personas.

La investigación también permitió establecer que integrantes de los niveles superiores de la organización mantenían un elevado nivel de vida

Eyherabide ubica a los hermanos Derisa –ya condenados en una causa anterior por el mismo delito- como líderes de la organización y los encargados de traer la droga desde Buenos Aires o desde Bolivia. En tal sentido, esa hipótesis se confirmó con los viajes realizados a mediados de julio al vecino país y en otras dos oportunidades a Capital Federal.

A partir de las tareas de campo realizadas por personal policial se estableció el contacto que mantenían con Bignani y con Barroca, quien actuaría como distribuidor ya que se encargaba de las entregas, la recepción de sustancias, el almacenamiento en el sector de bauleras de su domicilio, el traslado y la distribución a otros integrantes.

Las diligencias permitieron secuestrar estupefacientes, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, vehículos y documentación de interés para reconstruir las actividades de la organización.

En esa línea de trabajo, Barroca sería el posible nexo entre quienes abastecían la estructura y quien realizaba la venta a menor escala. En el caso de Manuel Alonso (30), fallecido durante el allanamiento del barrio Las Dalias el pasado martes, se cree que cumplía un rol de guarda dentro de la organización: en su casa de calle Los Quebrachos se secuestraron casi siete kilos de cocaína.

Mientas que los hermanos Derisa fueron representados por los abogados penalistas Martín Bernat y Agustín Robbio –al igual que en la causa anterior resuelta con un juicio abreviado- los otros dos imputados estuvieron asesorados por miembros de la defensa oficial.

Al término de la audiencia el Juez Santiago Inchausti convalidó las cuatro detenciones, el secuestro de los autos y del dinero en efectivo hallado en los allanamientos, dictó la inhibición general de bienes para los cuatro y las prisiones preventivas con los plazos ya diferenciados para los tres hombres y la mujer.