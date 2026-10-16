Grave denuncia: se llevó a su hijo a otra ciudad y el padre no sabe dónde está

Se llevó a su hijo a otra ciudad y el padre denuncia que no sabe dónde está

A.C atraviesa un conflicto familiar que le impide ver a su hijo desde hace más de un mes. Según fuentes cercanas, la madre del nene (identificada como L. A), se habría trasladado con él a Tres Arroyos sin el consentimiento del padre y sin respetar el régimen de cuidado compartido que había sido acordado y homologado por la Justicia.

El conflicto se remonta a noviembre de 2025, cuando ambos progenitores mantenían un acuerdo informal para compartir el cuidado del menor en partes iguales. En ese contexto, la mujer comenzó a manifestarle a A.C su intención de mudarse a Tres Arroyos, una decisión con la que él no estaba de acuerdo.

"Lo que ocurrió es que ella le venía avisando de que se lo iba a llevar de una u otra manera, sin pedir su consentimiento", señalaron fuentes vinculadas al caso a 0223.

Ante esa situación, el padre recurrió a la Justicia para intentar impedir el traslado. A mediados de diciembre de 2025 presentó una demanda por cuidados personales y solicitó una medida cautelar para evitar que el nene fuera llevado a otra ciudad.

Sin embargo, pese a que la medida fue concedida y notificada a la mujer, en enero de este año el niño permaneció en Tres Arroyos durante casi todo el mes. De acuerdo con el relato de las fuentes, regresó a Mar del Plata a principios de febrero, en medio de las intimaciones judiciales para que volviera a su centro de vida.

Un acuerdo de cuidado compartido homologado por la Justicia

Según explicaron las fuentes consultadas por 0223, el menor vivió toda su vida en Mar del Plata, donde reside tanto su familia paterna como la materna. Por ese motivo, sostienen que el traslado a Tres Arroyos no representaba una mejora sustancial para el nene.

En el expediente, la madre habría argumentado que "la mudanza le permitiría mejorar su situación económica y acceder a una vivienda sin pagar alquiler". No obstante, las fuentes indicaron que en Mar del Plata ya se encontraba en una situación similar, por lo que cuestionaron los motivos del cambio de ciudad.

Tras el regreso del nene, las partes participaron de una audiencia el 11 de mayo de 2026, en la que acordaron formalizar el esquema de cuidado que venían sosteniendo. El régimen establecía que el niño pasaría la mitad del tiempo con cada progenitor, con una distribución de los días de la semana y fines de semana alternados. El acuerdo fue homologado judicialmente el 4 de junio y se cumplió sin inconvenientes hasta septiembre.

El traslado a Tres Arroyos y la falta de contacto

La situación volvió a complicarse el 7 de septiembre, cuando A.C advirtió que no podía comunicarse con su hijo. Según el relato, el hombre intentó contactarse con la madre mediante mensajes y llamadas, pero no obtuvo respuestas.

Ese viernes debía retirar a su hijo de la escuela para comenzar su período de cuidado. Sin embargo, al presentarse en el establecimiento, se enteró de que el nene no había asistido.

"Durante todo ese fin de semana no pudo comunicarse. En una oportunidad, el viernes, ella le contestó, lo insultó y le cortó", indicaron las fuentes.

Posteriormente, al realizar averiguaciones en la institución educativa, el padre se enteró, a través de la directora, de que la mujer había solicitado el traslado del cupo escolar del menor a la Escuela N° 14 de Tres Arroyos, donde lo habría inscripto sin consultarlo previamente.

Frente a este nuevo escenario, A.C presentó denuncias por el incumplimiento del régimen de cuidado ante el juzgado interviniente.

Intimaciones judiciales y sin saber dónde está su hijo

De acuerdo con las fuentes cercanas al caso, el 16 de septiembre la Justicia intimó a L. A. a confirmar si se había mudado a Tres Arroyos y a regresar con el nene a Mar del Plata, considerada su centro de vida.

Ante la falta de respuestas, el 5 de octubre se dictó una nueva intimación, esta vez bajo apercibimiento de aplicar multas.

Pese a esas actuaciones, el padre continúa sin poder establecer contacto con el menor y desconoce el domicilio exacto en el que se encuentra. Según indicaron las fuentes, la mujer tampoco habría informado formalmente dónde reside actualmente con el chico.

"A pesar del traslado y de toda la disconformidad que manifestó, si quisiera ir hoy en día a visitarlo, no sabe dónde está exactamente ni tiene noción de con quién está", señalaron.

El reclamo por el vínculo paterno

Desde el entorno de A.C cuestionaron la conducta de la madre y sostuvieron que el conflicto refleja una falta de reconocimiento de los derechos del padre en relación con su hijo.

"Algo que se nota de todo el curso del proceso es el sesgo que tiene la señora L. A., creyendo indebidamente que ella, por ser la madre, tiene más derecho que el padre. Es decir, que su vínculo materno es más preponderante que el paterno", expresaron las fuentes.

Mientras continúa el conflicto judicial, el padre reclama poder recuperar el contacto con nene y que se respete el régimen de cuidado compartido que había sido acordado por ambos y homologado por la Justicia.