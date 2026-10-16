Jurado popular declaró culpable al hombre que mató a Talía Aragón en Los Acantilados

El único acusado de matar a Talía Abigail Aragón en Los Acantilados en mayo de 2024 fue declarado culpable hace instantes por un jurado popular en el cierre del debate que se llevó adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2. La audiencia de cesura se hará la próxima semana.

El jurado comunicó la decisión al Juez Federico Cecchi quien presidio el juicio que se desarrolló en la sala de Juicio por Jurados en el entrepiso de Tribunales y que contó con la acusación de la fiscal Constanza Mandagarán y la defensa de los abogados penalistas Javier De la Tore y Héctor Luccoti.

El cuerpo de la víctima fue rescatado de la playa y si bien en un primer momento se aventuró que podría ser un suicidio, la autopsia confirmó que la mujer había sido apuñalada en el hemitórax derecho y en uno de sus brazos.

La detención de la última pareja de Aragón –que tenia 27 años- se produjo en inmediaciones de las calles Viamonte y Pringles, en el barrio San Carlos, cuando caminaba rumbo a la casa de sus padres ubicada a cien metros del lugar. Para ese día ya había abandonado –sin avisar- la casa que le prestó un amigo a un kilómetro de distancia del lugar donde fue hallado el cuerpo de la víctima.

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