Tiró baldosas contra un supermercado porque no pudo robar mercadería

Una mujer de 28 años acusada de provocar daños en el ingreso de un supermercado ubicado en San Juan al 1200, luego de un episodio en el que habría intentado sustraer mercadería fue aprehendida por personal policial tras un llamado al 911.

El procedimiento se registró el domingo por la tarde cuando el personal que hacía tareas preventivas en jurisdicción de la comisaría cuarta arribó al lugar y constató la rotura del ventanal y de la puerta de vidrio de acceso al establecimiento.

“Según manifestó una empleada, una mujer habría intentado llevarse mercadería y, tras una discusión, salió del local y comenzó a arrojar baldosas contra el frente, ocasionando los daños antes de darse a la fuga”, informaron autoridades policiales.

Tiene 28 años.

Con las características aportadas, los efectivos iniciaron un rastrillaje y localizaron a la sospechosa en inmediaciones de 3 de Febrero y Olazábal. Tras identificarla, procedieron a su aprehensión y traslado a la dependencia policial donde labraron actuaciones por el delito de daño.

El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la notificación de la formación de causa y el alojamiento de la aprehendida en la Unidad Penal N° 50 de Batán.