Madres Unidas por el Dolor volvió a reclamar justicia frente a Tribunales: “No podemos esperar dos años para un juicio”

Familiares de víctimas de distintos delitos y hechos trágicos volvieron a concentrarse frente a los Tribunales de Mar del Plata para reclamar avances en las causas judiciales y mayor celeridad en las investigaciones. Bajo la consigna de Madres Unidas por el Dolor MDP, las familias renovaron un pedido que se repite mes a mes: que la espera no se convierta en una nueva carga para quienes perdieron a un ser querido.

Durante la jornada, Sonia, la mamá de Guadalupe Mena, y Mariela, la mamá de Iara Nardelli, cuestionaron los tiempos de la Justicia y la falta de respuestas. También contaron las dificultades que enfrentan para acceder a asesoramiento legal y acompañar el avance de las causas.

“Estamos acá otra vez, una vez al mes, a recordarles al Palacio de Justicia que no vamos a bajar los brazos y le vamos a seguir dando pelea a esta situación que ya para nosotras no da para más”, expresó Sonia.

Cuestionaron las demoras judiciales, reclamaron asistencia legal y aseguraron que seguirán movilizándose para exigir respuestas.

La madre de Guadalupe cuestionó que las familias deban esperar años para conocer la fecha de un juicio. En ese sentido, rechazó las explicaciones vinculadas a la cantidad de expedientes que tramita el Poder Judicial. “Es increíble que sigan con ese jueguito de que están sobrepasadas de causas, cuando juzgar a un asesino, yo creo que no es estar sobrepasado. Un asesino mató, destruyó una familia y mató a un inocente”, manifestó.

Guadalupe Mena, una joven integrante de la Policía Bonaerense, murió el 1° de enero de 2025 tras recibir un disparo en la cabeza. Su novio, también policía, quedó acusado de femicidio. La familia sostiene que no se trató de un accidente y reclama que se fije una fecha de juicio.

Sonia, la mamá de Guadalupe, volvió a reclamar por el avance de la causa y cuestionó la demora para llegar a juicio.

Sonia también cuestionó la respuesta del Poder Judicial ante las manifestaciones de los familiares. Según contó, en ocasiones les señalaron que las protestas podían resultar intimidantes para quienes trabajan en el ámbito judicial.

“¿Quién tiene que sentirse hostigado? ¿El Poder Judicial o nosotras, las víctimas, que tenemos que esperar para poder hacer un duelo y para que nuestros hijos descansen en paz?”, planteó.

Para las familias, las concentraciones son una forma de mantener visibles los casos y reclamar que las investigaciones avancen. El objetivo, explicó Sonia, es evitar que las causas queden paralizadas mientras sus allegados siguen esperando respuestas.

Las dificultades para conseguir asesoramiento legal

Por su parte, Mariela, mamá de Iara Nardelli, contó que las integrantes del grupo no cuentan con asesoramiento legal permanente y que muchas veces se ayudan entre ellas con los recursos disponibles.

“No contamos con asesoramiento legal. Cada una de las que tienen abogado nos vamos ayudando entre nosotras y la luchamos juntas como podemos”, relató.

Iara Nardelli tenía 16 años cuando desapareció, en junio de 2023. Sus restos fueron hallados en un descampado del barrio Virgen de Luján. Su mamá sostiene que fue asesinada y rechaza la hipótesis del suicidio. La causa fue archivada en dos oportunidades y el reclamo familiar apunta a que se profundice la investigación.

Madres Unidas por el Dolor moviliza una vez por mes.

“Vamos a seguir firmes una vez por mes porque la lucha acá sigue y acá continúa”, afirmó Mariela, quien explicó que el grupo también busca acompañar a otras familias que atraviesan situaciones similares.

Finalmente, invitó a quienes necesiten apoyo o estén atravesando un reclamo judicial a ponerse en contacto con la organización. Pueden hacerlo a través de la página de Facebook Rompiendo Muros, desde donde reciben los mensajes y los ponen en contacto con las integrantes del grupo. “Estamos para ayudarles y acompañarlas”, concluyó.