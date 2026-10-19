Condenan a pagar más de 63 millones de pesos a la viuda y la hija de motociclista que murió en un choque

Siente años después del siniestro vial en el que un motociclista perdió la vida, la Justicia condenó al conductor del auto y su compañía aseguradora a pagarle a la pareja y la hija una indemnización de más de 63 millones de pesos e intereses.

El siniestro ocurrió la tarde del 13 de junio de 2009 cuando la víctima, que circulaba en una motocicleta Gilera tipo110, fue embestida por un Fiat Spazio, conducido en sentido contrario por el demandado cuando éste invadió su carril. El motociclista cayó sobre el asfalto, fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y murió como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

El hecho ocurrió en junio de 2009.

La causa fue iniciada por su conviviente, quien reclamó en nombre propio y en representación de la hija de ambos, que tenía 14 años al momento del siniestro y la demanda original ascendía a $357.241.

Durante el proceso, el conductor negó su responsabilidad y sostuvo que había realizado una maniobra para evitar a otro vehículo que frenó de manera repentina y atribuyó el accidente a una supuesta velocidad excesiva de la motocicleta. Sin embargo, el Juez Guillermo Drees consideró acreditada la intervención del automóvil y señaló que el demandado no logró demostrar ninguna de las circunstancias invocadas para eximirse de responsabilidad.

La empresa de seguro había argumentado que el conductor se encontraba en estado de ebriedad y que, por ese motivo, correspondía excluir la cobertura. En la sentencia se entendió que la compañía no presentó la póliza en el expediente para acreditar debidamente la cláusula invocada y, por lo tanto, extendió la condena a la aseguradora dentro de los límites del seguro, actualizados por el índice de precios al consumidor (IPC).

La sentencia se conoció la semana pasada.

En cuanto a los montos, el tribunal reconoció indemnizaciones por la pérdida del aporte económico que representaba la víctima para su familia, el daño moral y los gastos derivados del accidente. También declaró la inconstitucionalidad del artículo 1078 del antiguo Código Civil en este caso, para permitir que la conviviente reclamara una reparación por el sufrimiento causado por la muerte de su pareja.

La sentencia firmada el viernes pasado estableció el pago de $43.901.321 para la conviviente y $19.271.440 para la hija, lo que totaliza $63.172.761,18. El condenado deberá abonar el monto dentro de los diez días posteriores a que el fallo quede firme.