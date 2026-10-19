Caminaba por Villa Lugano, un hombre le fracturó la nariz de un golpe y su hermano lo retuvo

El agresor le proporcionó un fuerte golpe a la mujer e intentó darse a la fuga.

Un salvaje ataque dio lugar en el barrio porteño de Villa Lugano, cuando un joven de 21 años le proporcionó un duro golpe de puño a una mujer de 28 que transitaba por la vía pública. Tras el incidente, el agresor intentó darse a la fuga pero fue increpado por el hermano de la víctima, que lo retuvo hasta que llegó la Policía de la Ciudad.

La brutal secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona, lo que sirvió para determinar que ocurrió exactamente a las 13:15 del viernes pasado, en Celedonio Escalada al 5400.

En la grabación, que dura apenas unos segundos, se puede observar como dos mujeres caminan por la vereda, una en un paseo junto a su perro y la otra, metros atrás, con un paquete en sus manos. Detrás de ellas aparece un hombre encapuchado que termina acertando el duro golpe en el rostro a la última de ellas.

Cómo se produjo el brutal ataque

Según explicó la víctima, le preguntó si quería pasar, al interpretar que podían estar obstaculizando su camino. Sin embargo, el hombre reaccionó de manera agresiva, se tocó la cintura y le respondió: “¿Qué pasa, qué me mirás?”.

La joven intentó explicarle que solamente le había preguntado si necesitaba pasar, pero el desconocido continuó caminando cerca de ella. Ante la situación, su cuñada, la otra mujer que aparece en el video, se adelantó con el objetivo de pedir auxilio a unos trabajadores de la zona.

Fue en ese contexto que el hombre le propinó un fuerte golpe y salió corriendo. No obstante, los trabajadores comenzaron a perseguirlo y, con la ayuda de un conductor que pasaba con su camioneta, lograron detenerlo. Antes de la llegada de las autoridades, llegó el hermano de la víctima

Qué ocurrió tras el incidente

Tras el ataque, la damnificada fue trasladada a un hospital, donde le realizaron radiografías y le diagnosticaron una fractura de nariz, según informó SM Noticias.

Por su parte, fuentes policiales confirmaron a Infobae que el detenido cuenta con antecedentes por delitos de robo y hurto.