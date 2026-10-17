Encontraron a una joven muerta dentro de una heladera y la principal hipótesis es macabra

La tranquila localidad cordobesa de Cruz del Eje atraviesa horas de profunda conmoción social tras la confirmación del macabro hallazgo del cadáver de Camila Belén Iglesias, una joven de 24 años que permanecía inubicable desde los primeros días del mes. El cuerpo fue localizado en el interior de una heladera fuera de uso y cubierto de forma completa con una densa capa de cal dentro de una vivienda particular, luego de que la familia decidiera radicar la correspondiente denuncia formal por averiguación de paradero ante la prolongada falta de respuestas telefónicas.

Cómo fue el brutal femicidio de la joven en Córdoba

Las miradas del equipo fiscal a cargo de las actuaciones están puestas directamente en la figura de Pablo Ezequiel Gómez, un hombre de 37 años que mantenía un vínculo sentimental con la víctima y que actualmente se encuentra prófugo de la Justicia con una orden de detención nacional sobre sus espaldas. Las investigaciones iniciales permitieron establecer que la propia joven le había advertido de manera explícita a su hermana que no concurriera a visitarla durante la jornada de su desaparición, con la clara intención de evitar presenciar fuertes discusiones cotidianas.

El sospechoso se había comunicado con la familia de la víctima fingiendo preocupación.

Durante los exhaustivos procedimientos de allanamiento concretados en el inmueble, el personal policial interviniente logró secuestrar una nota escrita de puño y letra por el sospechoso en la que admitía de forma explícita la autoría del homicidio y detallaba la ubicación exacta donde había ocultado el cadáver. Resultó llamativo para los investigadores que, apenas unas horas antes de emprender la fuga, el propio acusado se había comunicado vía mensaje de texto con los familiares de la chica para fingir preocupación y solicitarles que intercedieran.

La ficha del prófugo reveló además un antecedente pesado tras una denuncia presentada durante el año 2022 por una expareja con la que comparte la paternidad de una niña pequeña. Aquel proceso judicial derivó en una sentencia condenatoria firme por hechos de violencia de género, una prueba que los instructores de la causa incorporaron de inmediato como un elemento de contexto fundamental para reconstruir el perfil del acusado y sostener la calificación de femicidio.

Sobre el atacante pesaba una causa por violencia de género.

Los operativos de rastrillaje y seguimiento de pistas se intensificaron en diferentes distritos de la provincia e incluso extendieron el perímetro de búsqueda hacia varias localidades limítrofes del territorio de La Rioja para impedir su escape. Mientras tanto, la fiscalía interviniente aguarda la entrega del informe forense completo de la autopsia para precisar el mecanismo utilizado para la ejecución del crimen y certificar de manera oficial la fecha exacta en la que se produjo el deceso.