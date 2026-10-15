Un perro descubrió un cuerpo enterrado y destapó una terrible mentira
Hacía casi dos meses que nadie veía a una vecina que residía en el predio.
Por Redacción 0223
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Un espeluznante descubrimiento sacudió a la provincia de San Luis en las últimas horas, cuando un perro callejero comenzó a escarbar intensamente en un terreno baldío de la zona oeste y dejó al descubierto una mano humana. El hallazgo se produjo en un sector precario cercano a la Autopista Pescadores, donde vecinos de la zona alertaron de inmediato a las fuerzas de seguridad a través del sistema de emergencias 911 al notar que la tierra estaba removida y cubierta por maleza.
Cómo fue el macabro hallazgo del perro
La conmoción creció entre los habitantes del lugar al advertir una coincidencia alarmante: hacía casi dos meses que nadie veía a una vecina que residía en ese predio junto a su pareja. Según relataron los testigos a los investigadores, cada vez que consultaban por el paradero de la mujer, el hombre respondía de manera evasiva y aseguraba que se había mudado a la provincia de Mendoza. Sin embargo, esa coartada comenzó a desmoronarse tras la intervención policial en el terreno baldío.
Los vecinos también revelaron que la convivencia de la pareja estaba marcada por la violencia cotidiana y las discusiones a los gritos. De acuerdo con los testimonios recolectados en el vecindario, ambos solían acercarse a las casas linderas para pedir agua o cargar sus teléfonos celulares, momento en el cual los residentes escuchaban constantes peleas. Pese a estas señales de alerta, nadie imaginó un desenlace de esta magnitud hasta que el animal rastreador sacó a la luz los restos enterrados.
La causa quedó bajo la órbita de la fiscal de Género, Diversidad, Infancias y Adultos Mayores, María Bringas, quien ordenó el inmediato traslado de los restos a la morgue judicial para realizar las pericias correspondientes. Si bien la Policía y la Justicia trabajan en la zona para esclarecer las circunstancias del hecho, las autoridades aún no confirmaron de manera oficial la identidad ni el sexo del cuerpo encontrado, a la espera de los resultados preliminares de la autopsia.
Los investigadores ahora peritan el terreno y buscan reconstruir las últimas horas de la mujer desaparecida para determinar si el cadáver le pertenece y esclarecer el grado de responsabilidad de su pareja. El macabro hallazgo mantiene en vilo a toda la comunidad puntana, que exige respuestas inmediatas ante la posibilidad de estar frente a un nuevo femicidio oculto bajo una coartada familiar.
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