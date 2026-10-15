Un perro descubrió un cuerpo enterrado y destapó una terrible mentira

La convivencia estaba marcada por la violencia y las peleas a los gritos.

Un espeluznante descubrimiento sacudió a la provincia de San Luis en las últimas horas, cuando un perro callejero comenzó a escarbar intensamente en un terreno baldío de la zona oeste y dejó al descubierto una mano humana. El hallazgo se produjo en un sector precario cercano a la Autopista Pescadores, donde vecinos de la zona alertaron de inmediato a las fuerzas de seguridad a través del sistema de emergencias 911 al notar que la tierra estaba removida y cubierta por maleza.

Cómo fue el macabro hallazgo del perro

La conmoción creció entre los habitantes del lugar al advertir una coincidencia alarmante: hacía casi dos meses que nadie veía a una vecina que residía en ese predio junto a su pareja. Según relataron los testigos a los investigadores, cada vez que consultaban por el paradero de la mujer, el hombre respondía de manera evasiva y aseguraba que se había mudado a la provincia de Mendoza. Sin embargo, esa coartada comenzó a desmoronarse tras la intervención policial en el terreno baldío.

El principal sospechoso es la pareja de la mujer.

Los vecinos también revelaron que la convivencia de la pareja estaba marcada por la violencia cotidiana y las discusiones a los gritos. De acuerdo con los testimonios recolectados en el vecindario, ambos solían acercarse a las casas linderas para pedir agua o cargar sus teléfonos celulares, momento en el cual los residentes escuchaban constantes peleas. Pese a estas señales de alerta, nadie imaginó un desenlace de esta magnitud hasta que el animal rastreador sacó a la luz los restos enterrados.

La causa quedó bajo la órbita de la fiscal de Género, Diversidad, Infancias y Adultos Mayores, María Bringas, quien ordenó el inmediato traslado de los restos a la morgue judicial para realizar las pericias correspondientes. Si bien la Policía y la Justicia trabajan en la zona para esclarecer las circunstancias del hecho, las autoridades aún no confirmaron de manera oficial la identidad ni el sexo del cuerpo encontrado, a la espera de los resultados preliminares de la autopsia.

La Policía sigue trabajando en la zona.

Los investigadores ahora peritan el terreno y buscan reconstruir las últimas horas de la mujer desaparecida para determinar si el cadáver le pertenece y esclarecer el grado de responsabilidad de su pareja. El macabro hallazgo mantiene en vilo a toda la comunidad puntana, que exige respuestas inmediatas ante la posibilidad de estar frente a un nuevo femicidio oculto bajo una coartada familiar.