Iba a dirigir un partido de fútbol, sufrió un brutal choque y murió

Una joven árbitra de 24 años perdió la vida de forma trágica al protagonizar un brutal choque mientras viajaba a cumplir con su tarea profesional en un torneo de fútbol. La víctima fue identificada como Yasmín Zurita, una activa referí integrante de la Asociación Provincial de Árbitros de Fútbol que se dirigía hacia el predio donde debía dirigir la jornada deportiva de la competencia amateur.

Cómo fue el choque que acabó con la vida de la árbitra

El accidente se produjo en horas del mediodía, cuando la chica se desplazaba a bordo de su motocicleta por las calles de la localidad de General Fernández Oro en la provincia de Río Negro. Según lograron reconstruir los investigadores policiales, la víctima perdió el control del rodado por causas que se investigan, impactó contra el cordón de la vereda y terminó colisionando de lleno contra un poste de luz.

La víctima no llegó a ser trasladada al hospital.

El personal médico del servicio de emergencias acudió rápidamente al lugar del accidente para asistirla y concretó su traslado urgente hacia el hospital más cercano de la zona. Sin embargo, los profesionales de la salud confirmaron su deceso a los pocos minutos de su ingreso al centro sanitario como consecuencia de las graves lesiones provocadas por el fuerte golpe recibido durante el impacto.

Los testimonios recabados por las autoridades de la Comisaría 26 entre los vecinos del barrio permitieron establecer que en la maniobra no participaron otros vehículos ni terceras personas de manera directa. Ante la triste novedad del fallecimiento, las autoridades del torneo tomaron la resolución inmediata de suspender toda la fecha programada para la jornada en señal de respetuoso duelo institucional.

El certamen en el que participaba la árbitra suspendió la fecha.

La muerte de la réferi generó una profunda conmoción dentro del ambiente deportivo regional y provocó multiplicidad de mensajes de despedida dirigidos hacia sus familiares a través de redes sociales. Las autoridades del gremio arbitral emitieron un comunicado para destacar la dedicación de la joven dentro de la actividad y manifestar su acompañamiento a los seres queridos en este difícil momento de dolor.