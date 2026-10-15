No pudo poner en marcha una moto robada y lo atraparon

Personal del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) aprehendió el miércoles a la noche a un adolescente de 16 años que circulaba en un motovehiculo con pedido de secuestro activo por robo.

El procedimiento se registró cerca de las 22, cuando efectivos que realizaban tareas preventivas en el marco del plan de refuerzo de zonas observaron en Yapeyú y Soler a un joven a bordo de una moto marca Keller de color negro.

Al advertir la presencia policial, el conductor intento poner en marcha el rodado, pero no logro hacerlo, por lo que fue interceptado a pocos metros.

Durante la identificación, los efectivos advirtieron que la moto circulaba sin patente colocada, tenía faltantes de plásticos en el aparte trasera y presentaba el tambor de ignición violentado. Al verificar la numeración del cuadro en el sistema informático policial, constataron que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo desde el 5 de octubre por robo.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal Walter Martinez Soto del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispuso la formación de causa por encubrimiento y lo cito para declarar este jueves.