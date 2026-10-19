El lunes arranca con frío pero sube la temperatura: el clima para esta semana en Mar del Plata

Para no desentonar con los últimos días, Mar del Plata amaneció gris, sin embargo el pronóstico extendido da buenas noticias para los marplatenses.

El tiempo en Mar del Plata estará marcado por la presencia de nubes y algunos períodos de sol durante los próximos días, según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las temperaturas máximas se ubicarán entre los 13 y los 21 grados, con condiciones variables a lo largo de la semana.

Este lunes 19 de octubre se espera una jornada fresca, con una temperatura máxima de 13 grados y una mínima de 6. El cielo se presentará parcialmente nublado y el viento soplará con intensidad moderada –como toda la semana- del sector noreste.

Para el martes 20, se prevé un ascenso de la temperatura, con una máxima de 16 grados y una mínima de 9. Sin embargo, será una jornada ventosa, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El miércoles 21 llegará con condiciones inestables. La temperatura oscilará entre los 12 y los 16 grados y existe probabilidad de precipitaciones, especialmente durante la mañana, de acuerdo con el pronóstico.

Sube la temperatura en Mar del Plata

El jueves 22 se perfila como el día más templado del período, con una temperatura máxima de 21 grados y una mínima de 11. El cielo permanecerá parcialmente nublado y no se esperan lluvias significativas.

Para el viernes 23, las marcas térmicas descenderán levemente, con una máxima de 16 grados y una mínima de 10. Se anticipa una jornada mayormente nublada, con baja probabilidad de precipitaciones.

Durante el sábado 24 y el domingo 25, las temperaturas máximas rondarán los 17 grados, mientras que las mínimas se ubicarán en torno a los 10 grados. El cielo alternará entre momentos de nubosidad y algunos claros, con escasas probabilidades de lluvia.