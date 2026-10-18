Las plegarias fueron escuchadas: desde este lunes empieza a mejorar el clima en Mar del Plata

El mal tiempo es cosa del pasado y llegan días lindos a Mar del Plata.

Luego de tantas jornadas grises, frías y otras con lluvias, el clima comenzará a mejorar en Mar del Plata a partir de este lunes 19 de octubre y se mantendrá a lo largo de la semana.

En principio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) espera que el domingo se despida con 11° por la noche, cielo mayormente nublado y viento de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h) desde el sector noreste.

La máxima llegará a los 21° este jueves en la ciudad, conforme al SMN.

En tanto, el lunes será el primer día con condiciones más agradables en mucho tiempo: el organismo anunció una máxima de 16° y una mínima de 6°, que se registrará al anochecer.

Además, se prevé cielo parcialmente nublado por la mañana, aunque se cubrirá más por la tarde y la noche, conforme al SMN.

Por el lado del viento, soplará del norte suave en la mañana, se intensificará a la tarde (23-31 km/h) y en el cierre de la jornada cambiará al noreste, pero correrá a menor velocidad, de entre 7 y 12 km/h.

Este será el puntapié inicial a una racha climática positiva, con máximas de 17° y 16° en los siguientes días, y de hasta 21° el jueves.