Con cientos de visitantes y el acompañamiento de los vecinos, MARKET inauguró en Mar del Plata su tienda más grande

Fue una mañana de festejo en La Florida. MARKET abrió las puertas de su local de Constitución 7910, el más grande de la marca y el mayor market de la ciudad, con 2.400 metros cuadrados cubiertos sobre un terreno de 4.300.

Cientos de personas ingresaron desde la apertura para conocer el espacio, con café y medialunas de bienvenida de la mano de La Fonte de Oro y Batuta.

La alegría se sintió especialmente entre los vecinos del barrio, que se acercaron a saludar a los dueños, una familia marplatense que desde hace casi diez años lleva adelante esta empresa. Para la zona, el nuevo edificio significa mucho más que un comercio: trae iluminación, mayor seguridad y la colocación de un semáforo que hacía falta en la esquina. Por eso muchos llegaron a recibir a MARKET con aplausos y abrazos.

También estuvieron presentes el intendente Guillermo Montenegro y funcionarios y concejales como Fernando Muro, Ricardo Liceaga Viñas, Julián Bucetti, Ariel Bordaisco, Vilma Baragiola y Florencia Ranelucci, además de la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, junto a otros invitados y amigos de la familia.

Una empresa marplatense con trabajo comunitario

El proyecto fue pensado y construido en Mar del Plata junto a empresas y profesionales locales y de Buenos Aires. Este nuevo MARKET se suma a los locales de Luro y Guido y de la avenida Jacinto Peralta Ramos 1600.

Más espacio, más productos

La experiencia MARKET se amplía en dimensiones y en oferta. El nuevo local reúne ropa de bebé, productos con licencia oficial Disney y la nueva sección Hogar, para que cada persona encuentre todo lo que necesita en un solo lugar.

La propuesta apunta a precios accesibles todos los días: desde prendas básicas de calidad hasta modelos destacados para mujer, hombre, niña y niño.

Más información en marketarg.com o en su instagram oficial @market.arg