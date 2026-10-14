Un marplatense creó una app para ahorrar en el súper: cómo funciona y dónde descargarla

En los últimos años, los hábitos de consumo de los marplatenses se han modificado como consecuencia de una realidad económica cada vez más compleja, marcada por salarios insuficientes y aumentos constantes de precios.

Frente a este escenario, las familias comenzaron a recorrer distintos comercios en busca de las mejores ofertas para abaratar el costo de la canasta básica y llegar a fin de mes, y en medio de esa búsqueda, la tecnología aparece como una aliada para organizar los gastos y encontrar alternativas más económicas.

Con ese objetivo, Hernán Arroyo creó Lista Inteligente, una aplicación para celulares que permite armar listas de compras, comparar precios, localizar comercios cercanos e incluso calcular cuánto se gastará en combustible para trasladarse de un establecimiento a otro.

La iniciativa también contempla a los pequeños comerciantes: los almacenes y negocios de barrio pueden incorporar sus datos, publicar precios y cargar ofertas para que los usuarios los tengan en cuenta al momento de organizar sus compras.

La herramienta permite comparar precios, encontrar comercios cercanos y calcular el gasto de nafta para ahorrar en las compras diarias.

De una idea a una herramienta para el bolsillo

El proyecto comenzó a tomar forma cuando Hernán Arroyo decidió retomar una actividad que tenía pendiente: "Tenía ganas de volver a programar", comentó en diálogo con 0223.

Para dar los primeros pasos, realizó una capacitación y empezó a explorar las posibilidades de las nuevas herramientas digitales con Inteligencia Artificial. En ese proceso, detectó que había espacio para desarrollar una propuesta que reuniera en un mismo lugar la información sobre productos, precios y comercios de cercanía.

"Descubrí que no había nada en el mercado de Argentina sobre una aplicación para hacer una lista de compras y que te marcara dónde están los comercios cercanos", explicó.

A partir de ese diagnóstico, Arroyo decidió utilizar como referencia los precios publicados en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (Sepa), vinculado a la Secretaría de Comercio, que permite consultar los valores informados por las grandes cadenas de supermercados.

Sin embargo, llevar esa información a la aplicación no fue sencillo. Durante el desarrollo, se encontró con dificultades técnicas para obtener los datos: "El primer problema que tuve fue que desde el servidor no podía pasar los precios de Sepa porque me bloqueaba", relató.

La solución requirió ajustar el funcionamiento del sistema para que pudiera buscar las actualizaciones y procesar la información de manera automática. El objetivo era evitar que los usuarios tuvieran que consultar manualmente los valores y permitir que la aplicación verificara a diario si había nuevos precios disponibles.

Los almacenes y negocios de barrio pueden incorporar sus datos.

"Costó bastante bajar los datos al celular y de ahí subirlo al sistema. Ahora lo hace de forma automática, todos los días se controla si se subió la actualización de los precios para hacer toda la movida", detalló.

Los comercios de barrio también tienen su lugar

Con el avance del desarrollo, la propuesta sumó una característica pensada para ampliar la información disponible y darles participación a los negocios más pequeños. La idea surgió a partir de una experiencia cercana: su esposa tiene un comercio y eso le permitió identificar otra necesidad del sector.

De esa manera, Lista Inteligente busca integrar tanto los valores de las grandes cadenas como la información que puedan aportar los comercios de proximidad, para que los usuarios tengan más alternativas al momento de decidir dónde comprar.

Antes de ponerla a disposición del público, la aplicación atravesó una etapa de pruebas en la que fue necesario corregir errores en algunos productos y ajustar su funcionamiento. "Llevó su tiempo, pero por suerte pude armarla y ahora está funcionando", expresó el desarrollador.

La aplicación ya se encuentra disponible para descargar en Google Play y también puede obtenerse a través de su sitio web, listainteligente.com.ar.

En medio de una economía que obliga a revisar cada gasto, la propuesta apunta a convertir la búsqueda de ofertas en una tarea más organizada: comparar antes de comprar, identificar alternativas cercanas y calcular no solo el precio de los productos, sino también cuánto cuesta llegar hasta ellos.