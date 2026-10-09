Llega a Mar del Plata una empresa china que busca gerentes y vendedores: cómo aplicar

MINISO confirmó su desembarco en Mar del Plata con una nueva tienda en el Shopping Los Gallegos, que abrirá sus puertas a principios de diciembre. Con 300 m², será el primer local de la marca fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires y llegará de cara a la temporada de verano, uno de los momentos de mayor movimiento comercial en la ciudad.

El anuncio se da a pocos días de la inauguración de su tienda en el Abasto Shopping, la octava en Argentina, y forma parte de un plan de crecimiento que contempla una inversión total de US$ 50 millones y la generación de 1.000 puestos de trabajo durante los próximos cinco años, con la meta de alcanzar 100 tiendas en el país.

"Llegar a Mar del Plata es un paso muy importante para nosotros, porque es la primera vez que salimos del AMBA y lo hacemos en una ciudad con una identidad propia y un enorme movimiento durante todo el año. Desde que abrimos nuestra primera tienda recibimos muchísimos mensajes de ciudadanos de Mar del Plata que querían que MINISO llegara a su ciudad, y esta apertura es la primera respuesta a ese pedido. Queremos que los marplatenses y quienes visitan la ciudad en verano puedan vivir la misma experiencia que ya conocen nuestros clientes en Buenos Aires", señaló Carlos Jamardo, Gerente de Marketing de MINISO Argentina.

La tienda ofrecerá productos de las principales categorías de la marca, entre ellas peluches, juguetes, cosmética, salud, perfumes, accesorios y moda, librería y papelería, tecnología, hogar y decoración, bolsos y mochilas, viajes y organización, deportes y hasta artículos para mascotas. Asimismo, contemplará una sección especial de los ya reconocidos Blind Box (muñecos de licencias IP cuyo contenido es una incógnita) así como de los Vinil Toys (muñecos de las principales licencias globales y asiáticas). También habrá presencia de las licencias oficiales de franquicias como Disney, Snoopy, Hello Kitty, Stitch, Zootopia, Spider-Man, Harry Potter, Star Wars, Naruto, Marvel, entre otras.

La empresa ya comenzó su proceso de búsqueda para cubrir las posiciones Gerenciales de la tienda así como la de Promotores de Venta. Para conocer los requerimientos de las mismas y acceder a otras búsquedas, se puede visitar la página de Miniso en Argentina (https://miniso.com.ar/) en el link de “Trabajá con nosotros” ubicado al pie del sitio, o directamente en el link https://applicants.selenios.com/c/miniso. Asimismo, quienes quieran conocer más sobre la marca y las acciones que viene realizando, pueden seguir sus redes sociales: Instagram: @minisoargentinaoficial, Tik tok: @minisoargentina o la página oficial de la empresa en Linkedin.

El camino al interior

Mar del Plata abre la etapa de expansión de MINISO hacia el interior del país, que continuará durante 2027 con la llegada a las principales ciudades del país. Durante ese año se prevé la apertura de entre 15 y 20 tiendas nuevas, de diferentes superficies. El objetivo es llevar la experiencia Miniso cada vez más cerca del cliente. Ese mismo año, la compañía proyecta lanzar su canal de e-commerce, que permitirá acceder a sus productos desde cualquier punto de Argentina.

Sobre MINISO

MINISO Group Holding Limited es una empresa minorista global de origen chino, fundada en 2013 por el emprendedor Ye Guofu. Con más de 7.700 tiendas en 112 mercados, 100 millones de miembros registrados y 1.000 millones de clientes en tienda, MINISO se ha consolidado como una cadena reconocida globalmente por su propuesta de productos de calidad, diseño y precios accesibles.

La compañía cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE) desde octubre de 2020 y en la Bolsa de Hong Kong (HKEX) desde julio de 2022, y reportó ventas globales de US$ 2.450 millones durante 2025. MINISO ha sido reconocida entre "Las 500 Mejores Empresas Chinas" y "Las 100 Mejores Cadenas de Franquicias Chinas".

La marca colabora con más de 100 partners de propiedad intelectual de renombre, incluyendo Harry Potter, Disney, Barbie, Sanrio, Marvel, Pokémon, BT21 y Peanuts. Figuras internacionales como Madonna, Katy Perry, y Paris Hilton han visitado sus tiendas, mientras que en 2025 nombró como embajador global a la banda juvenil china Teens in Times (TNT), uno de los grupos más influyentes del K-pop. Asimismo, durante el último año la empresa ha desarrollado licencias del mundo KPOP como BT21 (licencia de BTS), Enhypen y la más reciente, la cantante Lisa de la banda Black Pink.