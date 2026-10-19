Contactos, confianza y deudas: cómo operan las cajeras barriales de los casinos ilegales

Paradójicamente, se aprovechan de mujeres vulnerables que a su vez, buscan captar a chicos y personas que se encuentran en la misma condición.

En el barrio, la propuesta puede llegar de alguien conocido. Una vecina, una comerciante, una mujer que participa de grupos o una persona con muchos contactos en redes sociales. No hace falta entrar a un casino ni acercarse a una agencia: alcanza con un celular y una transferencia para empezar a jugar de forma online y entrar en la red candestina de una trama mucho más grande.

Así funcionan las llamadas cajeras virtuales, intermediarias que conectan a los apostadores con plataformas de casinos online que operan sin autorización. Su papel es central para un negocio que se promociona a través de las redes sociales y que, en muchos casos, aprovecha los vínculos personales para conseguir nuevos jugadores.

La confianza como negocio: cómo captan jugadores las cajeras de los casinos online ilegales

La modalidad no es una sospecha aislada. El Instituto Provincial de Juegos de Casino y de Apuestas de la Nación describe a los cajeros como intermediarios que reciben dinero, cargan créditos y gestionan los pagos, mientras que distintas investigaciones judiciales en la provincia de Buenos Aires identificaron redes que utilizaban este sistema, que paradójicamente, se aprovecha de mujeres vulnerables que a su vez, buscan captar a chicos y personas que se encuentran en la misma condición.

Del grupo de WhatsApp a la apuesta: cómo trabajan las cajeras

El mecanismo comienza con la captación de jugadores. La oferta circula por WhatsApp, Instagram, Telegram y Facebook, mediante publicaciones, mensajes privados o recomendaciones de personas que ya participan. Una vez que alguien muestra interés, la cajera puede gestionar el alta en una plataforma, facilitarle un usuario y una contraseña y explicarle cómo ingresar. Después recibe el dinero, ya sea en efectivo o mediante una transferencia, y lo convierte en crédito para apostar.

Paradójicamente, se aprovechan de mujeres vulnerables que a su vez, buscan captar a chicos y personas que se encuentran en la misma condición.

La cajera funciona como intermediaria entre el jugador y el casino. El usuario no necesariamente tiene contacto con quienes administran la plataforma ni conoce quién está detrás del negocio. La relación cotidiana queda en manos de la persona que recibe el dinero y promete gestionar los eventuales premios.

Si el jugador gana, también es la cajera quien debería entregarle el dinero correspondiente. Pero en las plataformas clandestinas no hay garantías de que el pago se concrete ni un canal de reclamo equivalente al de un operador habilitado. Los organismos que advierten sobre esta modalidad registran denuncias por premios que no se pagan, se entregan parcialmente o se demoran.

El sistema puede incluir distintos niveles: administradores que distribuyen créditos y reclutan intermediarios, cajeras que captan apostadores y usuarios que ingresan a jugar. En esa estructura, quienes tienen contacto directo con los vecinos no necesariamente son quienes controlan la plataforma ni quienes se quedan con la mayor parte de las ganancias.

El factor barrio: la confianza como herramienta de captación

Uno de los aspectos más difíciles de detectar es que el negocio no siempre se presenta como una organización desconocida. La confianza personal puede convertirse en la puerta de entrada al juego clandestino.

En determinados casos, las cajeras aprovechan sus vínculos con vecinos, conocidos, familiares o integrantes de grupos comunitarios para difundir la propuesta. Esa cercanía permite que una invitación a apostar llegue de alguien a quien el potencial jugador ya conoce, en lugar de hacerlo a través de una publicidad impersonal.

Cómo evitar caer en la red

El primer paso es distinguir entre una plataforma habilitada y una que funciona por fuera de los controles oficiales. En la provincia de Buenos Aires, las personas pueden consultar los canales oficiales de Lotería de la Provincia para verificar cuáles son los operadores autorizados.

Desconfiar de las promesas de ganancias garantizadas, evitar transferir dinero a desconocidos y no prestar cuentas bancarias ni billeteras virtuales son otras medidas fundamentales. Tampoco se deben entregar documentos, claves o datos biométricos para que otra persona abra o administre cuentas.

Si ya se transfirió dinero a un casino clandestino, es importante conservar los comprobantes, las conversaciones y los datos de las cuentas receptoras, y realizar la denuncia correspondiente.