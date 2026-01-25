No va más: denuncian que el juego online le quitó muchos apostadores al casino tradicional

La caída de los casinos en temporada ante las apuestas virtuales.

El casino en Mar del Plata es un plan asegurado de los turistas en temporada, pero la competencia con las plataformas virtuales de juego han crecido notablemente, sobre todo por el incremento de los sitios ilegales.

En diálogo con Extra en Vivo (102.1) Roberto “Chucho” Páez, secretario general de la Asociación Gremial de Administración, Maestranza y Servicios de Casinos (AMS) comentó que el impacto del juego en línea en Mar del Plata se ve reflejado en la disminución de asistentes a los casinos.

De acuerdo a sus estimaciones, el volumen del juego en los casinos mantuvo el mismo gasto pero el mayor movimiento se trasladó hacia los fines de semana, posicionando el viernes como el día de arranque.

Ante el crecimiento reiterado de sitios de apuestas online ilegales, el secretario destacó que fuera de las siete plataformas habilitadas, las otras corresponden a casinos clandestinos donde constantemente se realizan allanamientos en la ciudad.

Además, cuestionó que el cambio no solo radica a causa de las plataformas sino que es por la falta de actualizaciones en los espacios físicos, cómo el uso de billeteras virtuales o QR. “Creemos que hoy en la actualidad no mucha gente anda con plata encima por una cuestión de seguridad y, bueno, necesitamos que eso termine y se finalice de una vez por todas para que así la gente pueda también disponer del uso del QR para extraer dinero”, manifestó Páez

Otro de los cuestionamientos es una razón más cultural, y la facilidad de no moverse de la casa que permiten las plataformas, “También hay un cambio cultural de la época que tiene que ver que la gente no sale, se queda en su casa porque le resulta más cómodo y no tiene que sufrir ningún tipo de dificultades”, finalizó el secretario de AMS.