Quedó congelado: empleados y clientes redujeron a ladrón que quiso robar una heladería

Un hombre de 50 años armado con un revólver que intentó robar una heladería en la zona de Libertad y Tierra del Fuego fue aprehendido por personal policial luego de que lo retuvieran empleados y clientes.

Fue personal de la Fuerza Barrial de Aproximación el que llegó al establecimiento donde estaba reducido un hombre de 50 años a quien se le secuestró un revólver calibre .22 largo, que se encontraba en mal estado y sin municiones.

Según el relato del propietario, el hombre habría ingresado al local con un arma de fuego y obligado a su hija y a los empleados a entregar dinero y mercadería. El comerciante intervino para detenerlo y, con ayuda de trabajadores y transeúntes, logró reducirlo y recuperar los elementos sustraídos.

El sospechoso, de 50 años, fue aprehendido y trasladado para la realización del examen médico correspondiente mientras que el fiscal Fernando Berlingeri dispuso la formación de causa por robo agravado por el uso de arma no apta para el disparo.

El titular de la fiscalía temática dispuso el alojamiento del imputado en la Unidad Penal Nº 44 de Batán mientras continúan las diligencias para incorporar eventuales registros de cámaras de seguridad y completar las pericias sobre el arma secuestrada.