Quiso robar una moto con una replica de arma y lo redujeron a golpes: tiene 15 años

El menor fue entregado a sus progenitores y deberá presentarse a declarar el viernes en audiencia.

Un adolescente de 15 años fue aprehendido por vecinos durante un intento de robo de una motocicleta en inmediaciones de Darregueira y Mario Bravo y debió ser trasladado a un centro asistencial para su atención.

Personal del Comando de Patrullas Sur fue comisionado por el sistema de emergencias 911 a la intersección de Mario Bravo y Aráoz donde varias personas tenían reducido a un joven que habría participado de un intento de sustracción de una moto junto con otros dos individuos.

Según las primeras actuaciones, la víctima se habría resistido al ilícito y se habría trabado en una lucha con uno de los sospechosos, logrando reducirlo con la ayuda de vecinos: los otros dos involucrados escaparon del lugar.

Al arribar, los efectivos encontraron al adolescente reducido y con lesiones visibles en el rostro. En las inmediaciones se secuestró una réplica de pistola de color negro que habría sido utilizada durante el hecho, además de una mochila azul marca Nike con una carpeta en su interior.

El joven fue trasladado inicialmente al Hospital Materno Infantil para su evaluación médica y posteriormente derivado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) para una atención más completa.

El fiscal Walter Martinez Soto del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil ordenó actuaciones por robo agravado por su comisión en poblado y en banda, y uso de arma de utilería en grado de tentativa. El menor fue entregado a sus progenitores y deberá presentarse a declarar el viernes en audiencia.