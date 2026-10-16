Fue a comer con dos jóvenes y lo asaltaron: identificaron a dos adolescentes

El avance de una investigación por el robo que un hombre sufrió el viernes pasado cuando fue a comer con dos hombres a una parrilla permitió allanar una vivienda donde secuestraron varias prendas de vestir y un par de celulares.

Fue personal de la comisaría octava el que, tras un allanamiento en el barrio Lomas de Batán, identificó a dos adolescentes de 17 y 16 años y secuestró los elementos que permitieron vincularlos con el hecho.

La causa comenzó con la denuncia un comerciante de 55 años que se encontraba en inmediaciones de un restaurante en la colectora de la zona de Batán.

La causa comenzó con la denuncia un comerciante de 55 años que se encontraba en inmediaciones de un restaurante en la colectora de la zona de Batán. Según declaró, luego se trasladó a otro punto de la Ruta 88, a la altura del kilómetro 12, acompañado por dos hombres a quienes había conocido momentos antes.

En ese lugar, los sujetos habrían forcejeado con la víctima y le sustrajeron cien mil pesos y un celular para luego escapar a pie.

Según declaró, luego se trasladó a otro punto de la Ruta 88, a la altura del kilómetro 12.

A partir de las tareas investigativas, la recolección de pruebas y la identificación de los presuntos involucrados, se obtuvo una orden judicial de allanamiento para una vivienda ubicada en el barrio Lomas de Batán.

El fiscal Walter Martinez Soto del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispuso la notificación de la formación de causa a ambos adolescentes, el secuestro de los teléfonos celulares por razones de urgencia y la entrega de los menores a un adulto responsable.