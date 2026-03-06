Colapinto se frustró con el rendimiento pero se ilusiona con mejores con el correr del fin de semana.

El Gran Premio de Australia 2026, que inaugura la temporada de Fórmula 1, comenzó con una jornada complicada para Alpine y su piloto argentino Franco Colapinto, quien no pudo mostrar un rendimiento destacado en las primeras sesiones de prácticas libres en Melbourne.

En la Práctica Libre 1, Charles Leclerc de Ferrari dominó con el mejor tiempo de 1:20.267, seguido por Lewis Hamilton y Max Verstappen. Sin embargo, Colapinto tuvo un desempeño discreto, finalizando en la posición 16° con una vuelta de 1:23.325, apenas por delante de su compañero Pierre Gasly. Durante esta sesión, el piloto argentino protagonizó la primera salida de pista al salirse a la grava en la tercera curva. La sesión estuvo marcada por varios incidentes técnicos que afectaron a pilotos como Lando Norris, que solo completó siete vueltas debido a problemas en la caja de cambios, y Fernando Alonso, quien no pudo salir a la pista por un fallo en la unidad de potencia de su Aston Martin. Otros pilotos como Oscar Piastri y Arvid Lindblad también sufrieron inconvenientes mecánicos.

En la segunda sesión libre, Oscar Piastri brilló ante su público al marcar el mejor tiempo (1:19.729), dejando atrás a los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell. Por su parte, Colapinto descendió al 18° puesto con un tiempo de 1:22.619, mientras Alpine continuaba sin mostrar mejoras significativas. Pierre Gasly terminó 16°, evidenciando que el equipo aún debe trabajar para recuperar competitividad.

El argentino de 22 años encara su primera temporada completa en la Fórmula 1 con Alpine, tras haber acumulado experiencia en 2024 y 2025. En declaraciones previas, Colapinto expresó: "El año pasado se trató de sentar las bases para este momento. Ahora que ha llegado, el objetivo es claro: rendir con fuerza y obtener resultados consistentes. Creo firmemente que estamos listos para dar ese paso adelante".

La actividad del GP de Australia continuará con más sesiones de entrenamiento y la clasificación, donde Colapinto buscará mejorar su rendimiento y posicionarse mejor para la carrera que se disputará el domingo. Toda la acción podrá seguirse en vivo por Disney+ Premium.