Ahora sí: con pronóstico a favor, este domingo se realiza la 66° Caravana de la Primavera

Con buen clima, este domingo se realiza la 66° Caravana de la Primavera. Foto archivo: 0223.

Finalmente, este domingo 4 de octubre se realizará la Caravana de la Primavera, la tradicional bicicleteada, que en su edición 66° promete convocar a miles de marplatenses, que recorrerán las calles de la ciudad.

La convocatoria, organizada por los jóvenes del Oratorio Juvenil Pequeño Mundo, debía realizarse el pasado 20 de septiembre, pero fue postergada debido al mal tiempo.

Este año lleva como lema “Juntos, levantemos la mirada”, una invitación a salir de la rutina, prestar atención a lo que sucede alrededor y recuperar la capacidad de encontrarse con los demás.

Con buen clima, este domingo se realiza la 66° Caravana de la Primavera. Foto archivo: 0223.

La convocatoria será a las 8 en Matheu y Jujuy. Desde allí y cerca de las 9, los participantes emprenderán el habitual recorrido, que será por Matheu, avenida Independencia, avenida Juan B. Justo y avenida de los Trabajadores, hasta llegar al Centro Scout Mar del Plata.

En el Centro Scout habrá un momento de descanso para comer, reponer energías y compartir antes de emprender el regreso. La vuelta será por la costa hasta avenida Luro, para finalizar en el Monumento al General San Martín, donde se realizará el acto de clausura cerca de las 16:30.

¿Es obligatoria la inscripción?

Las inscripciones continúan abiertas durante este viernes y sábado en la sede del Oratorio Juvenil Pequeño Mundo, Matheu 3349, de 10 a 19, y en todas las sucursales de Fava, donde los participantes recibirán un "solapín" que posee un valor de $4.000 y puede abonarse en efectivo o mediante transferencia. También es posible realizar la inscripción a distancia a través de WhatsApp al +54 223 668-5862.

Desde la organización señalaron que los solapines adquiridos antes de la postergación mantienen su validez para este domingo.

La inscripción no es obligatoria para participar de la Caravana, aunque permite acceder a distintos beneficios, entre ellos el tradicional sorteo de una bicicleta, un vaso de gaseosa, un helado, acceso a micros, la posibilidad de utilizar el camión “Pinchazo” en caso de cansancio o pinchadura y atención médica.