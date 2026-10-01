El dólar arrancó octubre con el mayor salto en más de un mes
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El dólar inició octubre al alza y recuperó toda la caída de la jornada previa este jueves 1 de octubre, después de cerrar septiembre con movimientos acotados en las distintas cotizaciones y subas.
En la primera rueda de octubre, el dólar mayorista trepó $7,5, hasta los $1.524,5, y recuperó la caída de la jornada previa. El avance se produjo además en un contexto adverso para las monedas emergentes.
El dólar oficial minorista cotiza a $1.495 para la compra y a $1.545 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.539,87 para la venta.
Por su parte, el dólar blue opera a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta.
El dólar CCL opera a $1.624,21 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.6%. El dólar MEP opera a $1.550,48 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.008,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.617,89.
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