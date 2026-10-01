El dólar arrancó octubre con el mayor salto en más de un mes

El dólar inició octubre al alza y recuperó toda la caída de la jornada previa este jueves 1 de octubre, después de cerrar septiembre con movimientos acotados en las distintas cotizaciones y subas.

En la primera rueda de octubre, el dólar mayorista trepó $7,5, hasta los $1.524,5, y recuperó la caída de la jornada previa. El avance se produjo además en un contexto adverso para las monedas emergentes.

El mayorista recuperó toda la caída de la jornada previa.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.495 para la compra y a $1.545 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.539,87 para la venta.

Por su parte, el dólar blue opera a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta.

La cotización viene de cerrar septiembre con movimientos acotados.

El dólar CCL opera a $1.624,21 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.6%. El dólar MEP opera a $1.550,48 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.008,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.617,89.