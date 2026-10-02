Tiene 16 años y “pisteaba” con una moto robada en la plaza del barrio

Un adolescente de 16 años que conducía de manera imprudente una motocicleta en inmediaciones de Rosales y calle 238 fue aprehendido por personal del Grupo de Prevención Motorizada que realizaba tareas de prevención en jurisdicción de la comisaría undécima.

Al advertir la presencia policial, el conductor emprendió la fuga por Tripulantes del Fournier y realizó un movimiento hacia su cintura que generó sospechas sobre la posible portación de algún elemento por lo que el personal realizó un disparo de escopeta con cartucho de estruendo.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría undécima.

El adolescente siguió la marcha hasta que perdió el control del rodado y cayó al suelo: aunque intentó escapar a pie fue interceptado a pocos metros del lugar donde secuestraron una moto CF Moto NK300, de color gris y sin dominio colocado. Al cursar los datos correspondientes se constató que el rodado había sido denunciado como sustraído en la comisaría cuarta.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal Marcelo Yanez Urrutia del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispuso la formación de actuaciones por el delito de y su posterior entrega a los progenitores.