Un joven andaba en una moto robada y terminó en la cárcel

El conductor del vehículo robado fue detenido cuando circulaba en Antártida Argentina y calle 471.

Un joven de 23 años que manejaba una moto robada hace dos meses y medio fue aprehendido por personal policial durante un control de rutina.

Fue personal de la Subcomisaría Los Acantilados el que aprehendió al sujeto en Antártida Argentina y calle 471, cuando circulaba en una motocicleta Motomel 110 sin dominio colocado.

El rodado fue secuestrado por personal de la Subcomisaría Los Acantilados.

Al verificar los datos del rodado, se estableció que registraba un pedido de secuestro activo desde el 30 de junio, solicitado por la comisaría tercera en una causa por robo agravado de motovehículo.

Desde la fiscalía de flagrancia dispusieron la formación de una causa por encubrimiento agravado y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal Nº 44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.