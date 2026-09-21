Detienen a pareja con moto robada y envoltorios de cocaína: vecinos atacaron a la policía

El robo de una motocicleta que se le había descompuesto al dueño pudo ser esclarecido el fin de semana gracias a la geolocalización del rodado que fue hallado en una vivienda en la zona conocida como Villa Cariño donde aprehendieron a una pareja.

Cocaína secuestrada.

Fue personal de la comisaría tercera el que tomó conocimiento del robo de una moto Honda Wave a un joven de 20 años por parte de dos sujetos armados y que el sistema de rastreo satelital la ubicó en una vivienda en calle Azopardo al 6200.

Cuando el personal llegó al lugar vio a un hombre empujar una moto similar al interior de la finca y al dar la voz de alto una pareja intentó escapar hacia los fondos de la vivienda donde fueron aprehendidos: además del rodado sustraído, incautaron un morral con 19 envoltorios con cocaína.

Quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

En ese momento un grupo de vecinos arrojaron elementos contra el personal policial, por lo que fue necesaria la intervención de efectivos del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) y móviles del Comando de Patrullas para concretar el traslado de los aprehendidos y el rodado a la dependencia policial.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la formación de causa por robo agravado por el empleo de arma de fuego no secuestrada y su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batan. Por su parte desde la fiscalía de Estupefacientes notificaron a la mujer de una causa por tenencia simple de estupefacientes y dispuso su posterior libertad.