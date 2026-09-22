Lo citaron para comprarle la moto y lo apuñalaron

Tres de los acusados de apuñalar y golpear a un joven fueron aprehendidos.

Tres de los acusados de apuñalar y golpear a un joven al que citaron con la excusa de comprarle la moto fueron aprehendidos en las últimas horas tras un operativo policial en la ciudad de Balcarce .

Personal de la DDI Mar del Plata, de la Sub DDI Balcarce, del Comando de Patrullas Rural y de la Estación de Policía Comunal de esa localidad llevo adelante cuatro allanamientos en los que secuestraron varios celulares, prendas de vestir empleadas supuestamente el día del hecho y una manopla de hierro.

A mediados de junio desde el Hospital Subzonal Fossatti se alertó por el ingreso de un paciente de 18 años, quien habría sido brutalmente atacado por un grupo de jóvenes que intentaron sustraerle un motovehículo, y en consecuencia le ocasionaron una herida de arma blanca en el abdomen.

Tres de los acusados de apuñalar y golpear a un joven fueron aprehendidos.

Los agresores habían simulado la compra de un moto vehículo, hicieron llegar a la víctima a zonas próximas de calle 19 y 2, y mientras éste chequeaba la transferencia del dinero presuntamente recibido, lo abordaron de sorpresa y le dieron una brutal golpiza.

Si bien intentaron huir con la moto, la dejaron abandonado a escasos metros del lugar, cuando el denunciante fue asistido y auxiliado por un transeúnte que pasaba por la zona y advirtió la gresca.

A partir de la causa a cargo del fiscal Rodolfo Moure y con el apoyo de las imágenes obtenidas en el Centro de Monitoreo Local lograron identificar a al menos tres masculinos vinculados al hecho cuyas viviendas fueron allanadas.

Los agresores, fueron notificados de la formación de causa por el delito de robo agravado y deberán declarar en las próximas horas.